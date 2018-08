Trump dice, sin pruebas, que el equipo de Mueller se entrometerá en las elecciones de mitad de periodo

(CNN) - Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró este martes, sin evidencia alguna, que la investigación del abogado especial Robert Mueller se inmiscuirá en las elecciones de medio término para favorecer a los demócratas.

La denuncia de Trump es su último ataque a la credibilidad de la investigación sobre la trama rusa, presentándola como políticamente motivada. Asimismo, es un significativo avance en sus ataques contra lo que pretende ser una investigación independiente que busca llegar al fondo de las acciones de Rusia para interferir en las elecciones de 2016.

LEE: La estrategia de Trump para deshumanizar a los latinos

"Los 13 demócratas furiosos (más las personas que trabajaron 8 años para Obama) que trabajan en la amañada cacería de brujas rusa, estarán ENTROMETIÉNDOSE con las elecciones de mitad de período, especialmente ahora que los republicanos (¡sigan adelante!) toman la delantera en las encuestas", tuiteó Donald Trump. "¡No hubo colusión, salvo la de los demócratas!", añadió en Twitter.

The 13 Angry Democrats (plus people who worked 8 years for Obama) working on the rigged Russia Witch Hunt, will be MEDDLING with the mid-term elections, especially now that Republicans (stay tough!) are taking the lead in Polls. There was no Collusion, except by the Democrats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2018

El uso de Trump de la palabra "amañado" recuerda un libreto que empleó con frecuencia en 2016, cuando aparecía tras Hillary Clinton en las encuestas, para generar dudas sobre el resultado de la elección. En ese momento, parecía sugerir que las elecciones no dependerían de los votantes.

Aunque CNN informó que varios miembros del equipo del fiscal especial Mueller han donado dinero a los demócratas, la intromisión de Rusia en las elecciones de 2016 también ha sido objeto de varias investigaciones del Congreso dirigidas por republicanos. Mueller es un republicano que fue designado como director del FBI por el presidente George W. Bush, y el hombre que lo nombró como fiscal especial, el vicesecretario de Justicia, Rod Rosenstein, fue nombrado por Trump y también es un republicano inscrito.

LEE: Donald Trump puso el "YO" en su tuit del Día de los Caídos

La teoría conspirativa de este martes estuvo acompañada por un tsunami de tuits de Trump sobre la investigación de la trama rusa, en los que repitió sus pedidos de investigar a sus enemigos políticos.

"¿Por qué no están los 13 Demócratas enojados y fuertemente en conflicto investigando la Campaña Totalmente Sucia de la totalmente sucia Hillary Clinton. Es una cacería de brujas armada, ¡es por eso! Pregúntenles si la disfrutaron después de la celebración de elecciones", tuiteó Trump.

Why aren’t the 13 Angry and heavily conflicted Democrats investigating the totally Crooked Campaign of totally Crooked Hillary Clinton. It’s a Rigged Witch Hunt, that’s why! Ask them if they enjoyed her after election celebration!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2018

Otro tuit decía: "Perdón, tengo que comenzar a centrar mi energía en Corea del Norte, los malos acuerdos comerciales, la Elección de VA , la Economía, la reconstrucción de las Fuerzas Armadas y mucho más, no en la amañada Cacería de Brujas de Rusia que debería investigar a Clinton / Rusia / FBI / [Departamento de] Justicia / [presidente Barack] Obama / [el exdirector del FBI, James] Comey / (la exsecretaria de Justicia, Loretta] Lynch, etc.".

Sorry, I’ve got to start focusing my energy on North Korea Nuclear, bad Trade Deals, VA Choice, the Economy, rebuilding the Military, and so much more, and not on the Rigged Russia Witch Hunt that should be investigating Clinton/Russia/FBI/Justice/Obama/Comey/Lynch etc.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2018

Este domingo, en una entrevista en el programa State of the Union de CNN, Rudy Giuliani calificó la investigación de Mueller como "ilegítima". El abogado de Trump reconoció que una estrategia política para desacreditar la investigación era parte de un esfuerzo para influir en la opinión pública en caso de que afronte un juicio político.

"Nos están dando el material para hacerlo", dijo Giuliani a Dana Bash de CNN. "Por supuesto, tenemos que hacerlo en la defensa del presidente", agregó.

LEE: El curioso caso del funcionario de la Casa Blanca que Trump dice que "no existe"

El propio Trump ha agudizado sus ataques a la investigación de Mueller en las últimas semanas. La semana pasada, exigió al Departamento de Justicia investigar si el gobierno de Obama tuvo a "un espía" en su campaña, aunque los funcionarios estadounidenses le dijeron a CNN que la fuente confidencial no estuvo dentro de la campaña.

El Departamento de Justicia respondió a la demanda de Trump, pidiendo a su inspector general que investigara este tema.

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video6", video: "spanish\/2018\/05\/24\/animales-ms-13-trump-inmigrantes-indocumentados-mesa-redonda-bethpage-nueva-york-vo-dusa.cnn" } }); Marshall Cohen y Karl de Vries, ambos de CNN, contribuyeron a este informe.