Jennifer Lopez sacude los VMA con su presentación y escribe su nombre en la historia

(CNN) - J.Lo ahora es parte de la historia de MTV.

Jennifer Lopez aceptó este el Michael Jackson Video Vanguard Award en los MTV Video Music Awards en la ciudad de Nueva York, con una actuación que llevó a los espectadores a través de sus dos décadas de discografía, desde su álbum debut "On the 6" a su esfuerzo disco más, "Dinero".

Fue la primera vez que López se presentó en la noche de premiación desde 2001.

Muy emocionada, llamó el premio "un gran honor".

"Ha sido un viaje increíble soñar mis sueños más descabellados y luego verlos convertirse en realidad", dijo López en su discurso.

López agradeció a sus hijos, equipo administrativo de larga data y su novio Alex Rodríguez.

La cantante y actriz también mencionó a sus admiradores, a quienes dijo que "han tocado mi corazón y mi alma y se han convertido en parte de mí".

"Ustedes me conquistaron para siempre", dijo.

Los destinatarios anteriores del premio Vanguard incluyen a Madonna, Britney Spears, Justin Timberlake y Beyoncé.

López, que tiene más de 80 millones de discos en todo el mundo, según MTV, es la primera artista latina en recibir el premio.