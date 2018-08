Critican a Madonna por el tributo que hizo a Aretha Franklin en los premios VMA

(CNN) - El intento de Madonna de rendir homenaje a Aretha Franklin en los Video Music Awards de MTV ha llevado a que algunos usuarios tilden a la cantante de 60 años de irrespetuosa.

MIRA: Madonna cumple 60 años: una mirada a su provocativo estilo contra el catolicismo durante estos años

Madonna apareció en los VMA el lunes para presentar el premio por el video del año y para honrar a Franklin, quien murió la semana pasada después de una batalla contra el cáncer de páncreas. Su supuesto tributo, sin embargo, dejó a los espectadores rascándose la cabeza, y algunos dijeron que su discurso era tanto una apreciación de sí misma como de la 'reina del soul'.

'Larga vida a la reina'

Madonna abrió su declaración diciendo que Franklin "cambió el curso de mi vida", pero a partir de ahí, se convirtió en una historia sobre el viaje de Madonna al negocio de la música.

MIRA: Escucha los éxitos de Aretha Franklin

La cantante compartió su experiencia en una audición en la que cantó la canción de Franklin ("(You make me feel like) A natural woman") en una decisión de último momento después de que ella no hubiera podido traer partituras o preparar otra canción.

Madonna dijo que terminó cantando la canción, que sabía "de memoria", a capella. Sin embargo, dijo, los dos hombres para los que estaba audicionando no creían que "una chica blanca y delgada" iba a "cantar una canción de uno de los mejores cantantes de soul que jamás haya existido".

Según Madonna, ella impresionó a los hombres, pero la audición terminó llevando a una oportunidad sin salida. Si bien su gran oportunidad vendría después, dijo que Franklin "me llevó a donde estoy hoy".

"Quiero agradecerle, Aretha, por empoderarnos a todos. R-E-S-P-E-C-T", dijo. "Larga vida a la reina".

La reacción

Los espectadores reaccionaron rápidamente en las redes sociales a la historia de Madonna y su intento de honrar a Franklin.

Algunas personas se quejaron de que los comentarios de Madonna estaban demasiado enfocados en su propio triunfo y no en el legado de Franklin.

Una vergüenza el tributo de Aretha Franklin. Desde que ni pusieron un montaje aunque sea hecho con movie maker sobre su trayectoria hasta el hecho de que Madonna pasó todo el discurso hablando de ella misma.

Merecías más @ Aretha

— La negra sabrosa (@AurelisConTwtt) August 21, 2018

"Entonces, en lugar de un verdadero tributo a Aretha, ¡permitiste que Madonna hablara de ella durante 30 minutos!! @MTV, nuestra hermosa reina negra merece algo mejor", escribió un usuario.

"#Madonna está demostrando una actuación dinámica de máxima feminidad blanca. No fue un tributo #Aretha sino un monólogo sobre cómo otra mujer negra icónica se está reduciendo a cómo ayudó a una mujer blanca", escribió una persona.

MTV no ha respondido a la solicitud de comentario de CNN.