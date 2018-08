El papa Francisco se reunirá con las víctimas de abuso sexual en Irlanda

(CNN) - El papa Francisco se reunirá en privado con víctimas de abuso sexual de la Iglesia católica durante su visita a Irlanda este próximo fin de semana, dijo el martes el director de la oficina de prensa del Vaticano, Greg Burke, durante una sesión informativa fuera de la cámara.

Burke no especificó con cuántos sobrevivientes se encontrará el papa, ni dónde ni cuándo.

Sin embargo, el portavoz agregó que "es muy posible" que el papa aborde el tema del abuso sexual del clero durante uno de sus discursos en Irlanda.

Burke agregó que el líder de la Iglesia católica romana también rezará en la Catedral de St Mary en Dublín el sábado, donde encenderá una vela para recordar a todas las víctimas de abuso.

El anuncio del encuentro llega un día después de la carta del pontífice rechazando los abusos de miembros de la Iglesia

El papa Francisco reconoció "con vergüenza y arrepentimiento" que la Iglesia católica no actuó ante acusaciones de abuso sexual por parte de clérigos contra menores de hace décadas, escribiendo "no mostramos ningún cuidado por los pequeños, los abandonamos".

En una carta inusualmente contundente publicada por el Vaticano este lunes, el papa escribió: "Estas palabras de san Pablo resuenan con fuerza en mi corazón al constatar una vez más el sufrimiento vivido por muchos menores a causa de abusos sexuales, de poder y de conciencia cometidos por un notable número de clérigos y personas consagradas. Un crimen que genera hondas heridas de dolor e impotencia; en primer lugar, en las víctimas, pero también en sus familiares y en toda la comunidad, sean creyentes o no creyentes".

Que el Espíritu Santo nos dé la gracia de la conversión y la unción interior para poder expresar, ante los crímenes de abuso, nuestra compunción y nuestra decisión de luchar con valentía. https://t.co/5tFHogLbbE

— Papa Francisco (@Pontifex_es) August 20, 2018

"Mirando hacia el pasado nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado. Mirando hacia el futuro nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse", afirma.

Su carta llega a raíz de un informe del gran jurado de Pensilvania que detallaba décadas de abusos sexuales por parte de sacerdotes y encubrimientos de los obispos.

El informe dice que los documentos internos de seis diócesis católicas en Pensilvania -algunos en un archivo secreto del que solo el obispo tenía una clave- muestran que más de 300 "sacerdotes depredadores" han sido acusados ​​creíblemente de abusar sexualmente de más de 1.000 niños víctimas.

El papa había estado bajo una creciente presión para que comentara sobre el informe, y notablemente no lo mencionó en su sermón público en Roma el domingo.