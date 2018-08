Asia Argento, actriz líder del movimiento #MeToo, le pagó a un joven que la acusó de agresión sexual, reporta The New York Times

(CNN) – La actriz y productora Asia Argento ahora se encuentra del otro lado del movimiento contra el acosa y abuso sexual #MeToo.

El diario The New York Times reportó este domingo que meses después de que ella acusara públicamente al productor Harvey Weinsten de violarla, Argento hizo un acuerdo con un joven actor que la señaló de agresión sexual.

Argento, quien era la novia del fallecido chef y periodista de CNN Anthony Bourdain, fue una de las primeras mujeres en acusar al ahora desacreditado magnate de Hollywood de conducta sexual inapropiada y ha sido una figura líder en el movimiento #MeToo.

The New York Times dice tener documentos de abogados que revelan que el actor y músico Jimmy Bennett aseguró que Argento lo agredió sexualmente en 2013 cuando él tenía 17 años y ella 37.

Según la publicación, Bennett dijo que la agresión sexual ocurrió en un hotel en California, donde la edad para el consentimiento es de 18 años. Bennett interpretó al hijo de Argento en la película de 2004 The Heart Is Deceitful Above All Things.

El diario reportó que recibió los documentos “a través de un correo electrónico encriptado de una parte no identificada” y que en ellos estaba incluida “una selfie con fecha del 9 de mayo de 2013, de ellos dos acostados en una cama”.

“Como parte del acuerdo, el señor Bennet, quien ahora tiene 22 años, le entregó la fotografía y sus derechos a la señora Argento de 42 años actualmente”, señalaba el artículo de The New York Times. “Tres personas con cercanía al caso dijeron que los documentos eran auténticos”.

Supuestamente, Bennett le pidió 3,5 millones de dólares por daños a Argento, justo un mes después de que ella acusara públicamente a Weinstein en octubre de 2017, pero luego la actriz alcanzó un acuerdo para pagarle 380.000 dólares.

La primera entrega se realizó en abril de 2018, según informó The New York Times.

Asia Argento y la actriz estadounidense Rose McGowan participan en una manifestación organizada por el movimiento "Non Una Di Meno" en Roma, durante en marzo pasado.

La publicación indicó que intentó contactar sin éxito a Argento desde el jueves pasado para que comentara al respecto. El diario también dijo que una mujer en la oficina de su abogada Carrie Goldberg dijo que ésta última no estaría disponible para hacer comentarios.

Bennet tampoco aceptó ser entrevistado por The New York Times. Su abogado Gordon K. Sattro envió un correo electrónico a la publicación diciendo que “en los próximos días, Jimmy continuará con lo que ha haciendo en los últimos meses y años: concentrándose en su música”.

En una declaración enviada a CNN este lunes, Sattro pidió privacidad para Bennett.

“En este momento, nuestro cliente Jimmy Bennett no desea comentar sobre los documentos o los incidentes discutidos en el artículo de The New York Times de la noche de ayer”, se leía en el pronunciamiento. “Si bien sabemos que el ciclo de noticias exige una respuesta inmediata, muchas veces las personas necesitan más de unos minutos o unas horas para responder. Les pedimos que le den a un poco de tiempo y espacio a nuestro cliente”.

“Jimmy tomará las próximas 24 horas o más para preparar su respuesta”, añadía la declaración. “Les pedimos que respeten la privacidad de nuestro cliente durante este tiempo. Mi oficina se comunicará una vez que él esté preparado para entregar su respuesta oficial”, insistió la comunicación del abogado Sattro.

CNN también se ha comunicado con Goldberg y otros representantes de Argento y Bennett para obtener sus comentarios.

Weinstein se ha declarado inocente de seis delitos sexuales graves : dos cargos por agresión sexual depredadora, dos cargos por violación, uno por acto sexual criminal en primer grado y otro por acto sexual criminal.

Estos cargos derivan de las acusaciones de tres mujeres, según documentos judiciales.

Weinstein ha negado todas las acusaciones de “actividad sexual no consensuada”, y permanece libre después de pagar una fianza de 1 millón de dólares en efectivo.

Los cargos contra el productor ocurrieron nueve meses después de que la revista The New Yorker y el diario The New York Times publicaran relatos de varias mujeres acusándolo de diversos actos de conducta sexual inapropiada.

Argento fue una de las mujeres cuya historia se compartió en The New Yorker. Ninguno de los cargos que actualmente enfrenta Weinstein viene de las acusaciones hechas por Argento.

En octubre pasado, ella confirmó su historia a CNN y acerca de las muchas acusaciones contra Weinstein dijo: “Esta es nuestra verdad”.

Argento pronunció un discurso en el Festival de Cine de Cannes en mayo pasado, durante el cual afirmó que fue violada por Weinstein en 1997, cuando ella tenía 21 años. “Este festival era su terreno de cacería”, señaló.

This is the only movie Harvey Weinstein will be remembered for #perpwalk pic.twitter.com/zt4sa5eowR

— Asia Argento (@AsiaArgento) May 25, 2018

Argento, además, era la novia de Anthony Bourdain, quien se suicidó en junio a la edad de 61 años.

La pareja se conoció en Roma, mientras grababa un episodio del programa de Bourdain en CNN, “Parts Unknown”. Él fue una de las personas que más la apoyó después de que Argento hiciera públicas sus acusaciones contra Weinstein.

La actriz Rose McGowan, quien estaba estrechamente alineada con Argento en sus propias acusaciones contra Weinstein, tuiteó acerca el informe del New York Times este lunes.

I got to know Asia Argento ten months ago. Our commonality is the shared pain of being assaulted by Harvey Weinstein. My heart is broken. I will continue my work on behalf of victims everywhere.

— rose mcgowan (@rosemcgowan) August 20, 2018

“Pude conocer a Asia Argento hace diez meses”, escribió la actriz. “Tenemos en común el dolor compartido de haber sido atacadas por Harvey Weinstein. Mi corazón está roto. Continuaré mi trabajo en nombre de las víctimas de todo el mundo”, añadió.

Chloe Melas de CNN contribuyó a este informe.