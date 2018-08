¿Qué pasará con Paul Manafort? El jurado del caso inicia su tercer día de deliberaciones

Alexandria, Virginia (CNN) - Los miembros del jurado en el juicio del exjefe de la campaña de Trump, Paul Manafort, iniciaron un tercer día de deliberaciones el lunes por la mañana, mientras el presidente continúa criticando al fiscal especial Robert Mueller.

Manafort está acusado de 18 cargos de evasión fiscal, fraude bancario y ocultamiento de cuentas bancarias extranjeras en el primer caso llevado a juicio por Mueller como parte de la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. Manafort se ha declarado inocente de todos los cargos.

El juez T.S. Ellis y ambos equipos de abogados también se reúnen el lunes por la mañana en privado. Ellis dijo que la conversación se hará pública al final del caso.

El juicio tiene implicaciones importantes para el futuro de la investigación de Mueller. Trump ha calificado repetidamente a la investigación como una "caza de brujas" que no ha encontrado evidencia de connivencia rusa con su campaña, y sus aliados dentro y fuera de la Casa Blanca dicen que el fiscal especial debería concluir las cosas.

Dibujo de Paul Manafort durante el juicio por presunto fraude, entre otros delitos.

Si bien los jurados han tenido tiempo para deliberar desde el jueves por la mañana, los desarrollos fuera de la sala del jurado se han sumado a la naturaleza de alto riesgo del juicio ya que Trump continúa en contra de Mueller y también defendió a Manafort.

"¡Estudia al fallecido Joseph McCarthy, porque ahora estamos en periodo con Mueller y su pandilla que hacen que Joseph McCarthy luzca como un bebé! ¡Caza de brujas con armas!", tuiteó Trump.

Trump calificó el viernes a Manafort una "muy buena persona" y al juicio como "muy triste".

"Creo que todo el juicio de Manafort es muy triste... Creo que es un día muy triste para nuestro país", dijo el presidente en la Casa Blanca. "Resulta que es una muy buena persona, y creo que es muy triste lo que le han hecho a Paul Manafort".

El abogado defensor de Manafort, Kevin Downing, dijo a los periodistas que "realmente aprecian el apoyo del presidente Trump".

También el viernes, Ellis dijo que había recibido amenazas durante el proceso.

Ellis no reveló detalles sobre las amenazas que había recibido. Pero dijo que eran suficientes para que desconfiara de hacer públicos los nombres de los 12 miembros del jurado y cuatro suplentes en respuesta a una solicitud de las organizaciones de medios.

"He recibido críticas y amenazas. Me imagino que también lo harían ", dijo Ellis, agregando que los agentes de policía lo acompañan a todas partes, incluido un hotel sin nombre donde se hospeda, pero los miembros del jurado no tienen esa protección.

Los cargos

"El señor Manafort mintió para quedarse con más dinero cuando lo tenía, y mintió para obtener más dinero cuando no lo tenía", dijo el fiscal Greg Andres a los miembros del jurado durante los alegatos finales. "Este es un caso sobre mentiras".

Los fiscales dicen que Manafort recaudó 65 millones de dólares en cuentas bancarias en el extranjero entre 2010 y 2014 y gastó más de 15 millones en compras de lujo en el mismo período, incluyendo ropa de alta gama, bienes inmobiliarios, jardinería y otros artículos costosos.

También alegan que Manafort había mentido a los bancos para obtener más de 20 millones de dólares en préstamos después de que su trabajo político ucraniano se acabara en 2015, y lo acusaron de ocultar las cuentas bancarias extranjeras a las autoridades federales. Manafort recibió préstamos del Federal Savings Bank después de que uno de sus ejecutivos buscara un puesto en la campaña y administración de Trump, según los fiscales.

El abogado de la defensa, Richard Westling, dijo que Manafort se convirtió en la víctima del fiscal especial en un "proceso selectivo de sacar" sus registros financieros para inventar una narración de un "elaborado esquema de fraude".

Manafort enfrenta hasta 305 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos.