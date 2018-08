Luis Miguel rompe récords en Spotify gracias a su serie biográfica con Netflix

(CNN Español) – No es un secreto la popularidad de "Luis Miguel: la serie", una serie biográfica autorizada por el propio cantante mexicano que emite Netflix y Telemundo (para Estados Unidos).

Cada semana, tras la emisión de los capítulos, el cantante es tendencia en las redes sociales. Sus fanáticos comentan sobre la vida del "Sol de México", la complicada relación con su padre, cómo fue su vida sentimental, las actuaciones de sus protagonistas y por supuesto sus canciones.

Y es precisamente gracias a la serie que las reproducciones del catálogo musical de Luis Miguel en Spotify ha aumentado en casi 200%, en comparación con el promedio de reproducciones previo al estreno, según dijo la plataforma de streaming a CNN a través de un comunicado.

Según Spotify, el capítulo que hizo que rompiera todos los récords de audiencia fue el número cuatro, en el que luego que Luis Miguel y la fotógrafa Mariana Yazbek ponen fin a su relación, el cantante graba "Culpable o no (miénteme como siempre)", uno de los temas emblemáticos del mexicano.

La canción tuvo un aumento del 4000% de reproducciones en la plataforma, según Spotify, y llegó hasta la lista de las 50 canciones con más reproducciones en México. Este jueves, "Culpable o no (miénteme como siempre)" es la segunda canción más reproducida solo detrás de "Te Boté – Remix" de Bad Bunny, Ozuna, Nio García, Darell, Nicky Jam y Casper Magico.

"Luis Miguel: la serie", se estrenó el pasado 22 de abril en Netflix y Telemundo. Diego Boneta, que interpreta a Luis Miguel y que también canta las legendarias canciones del "Sol de México" dijo a Zona Pop que sintió nervios previo al primer capítulo.

"(Sentí) muchos nervios antes de que saliera porque las expectativas detrás, por más que trataba de no pensar en eso, de no enfocarme en eso, pues había mucha expectativa. Pero después de ver la reacción de los fans, de sus fans, del público, de los críticos, de los medios, ha sido realmente increíble y algo que no puedo creer. Estoy tan sorprendido y tan agradecido con todos porque ha sido un esfuerzo y algo que fue sangre, pudor y lágrimas", dijo el actor.

Boneta, además de interpretar a Luis Miguel, también cantó los temas de la la banda sonora de la serie, también disponible en Spotify.

Según Boneta, aunque la grabación de los temas fue algo muy difícil, está satisfecho con los comentarios que ha recibido del soundtrack. "El que la gente de repente no haya sabido quién era quién (en la interpretación de los temas), son cosas que realmente... estoy tan feliz", dijo.

Las canciones de Luis Miguel que han presentado un repunte importante en la cantidad de reproducciones son: "Cuando calienta el sol" (50%), "Soy como quiero ser" (993%), "Yo que no vivo sin ti", (500%),"Culpable o no (miénteme como siempre)" (4000%).

Según la plataforma de streaming, el aumento de las reproducciones fue calculado con el promedio de streams diarios entre marzo y abril. Para las canciones más reproducidas, el aumento fue calculado comparando las reproducciones del día posterior al lanzamiento de cada episodio.

"Luis Miguel: la serie", se transmite todos los domingos a las 9:00 p.m. hora del este de Estados Unidos, 8:00 p.m. hora de México, por Netflix (América Latina y España) y Telemundo (Estados Unidos).