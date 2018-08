¿Se avecina una desaceleración de la economía global?

(CNN Español) – El horizonte de la economía global se perfila complicado, pero de momento la situación se mantiene estable: esa es la conclusión que uno saca cuando habla con analistas de Wall Street estos días.

Por un lado, todos quieren avisar que ya pudo haber pasado el mejor momento de este año para la economía y que vendrán escenarios menos festivos. Pero, por otro lado, también todos –o casi todos– insisten en que la fiesta todavía continúa: "Estamos aún muy en la parte de arriba de la montaña y vamos a seguir un tiempo así".

Por eso, los mercados alternan un día de preocupación y caída con otro de subidas y regocijo. Y hasta ahora, los nubarrones y tormentas globales –incluyendo a la crisis turca y la potencial desaceleración china– están en el rango "de lo que se puede tolerar".

La economía estadounidense da signos abundantes de mantenerse fuerte y, aunque los ingredientes para la desaceleración están sobre la mesa –incorporándose “al guiso de forma ordenada”–, los mercados pueden seguir disfrutando por un buen tiempo sin demasiados sobresaltos.

De todo esto hablamos en el programa de GloboEconomía de esta semana, con nuestra invitada Gabriela Santos, directora de Estrategia Global de Inversión en J.P.Morgan Asset Management. Ella me ha corroborado esa visión de que efectivamente los crecimientos que hemos visto seguramente son la cima, debido a la duración del ciclo, a que la Fed está en fase de subida gradual de tipos de interés y porque no existe ningún cambio estructural que apunte a algo distinto. Pero, siguiendo con esa metáfora alpinista, recuerda que estamos caminando aún, –y continuaremos así algún tiempo– por la parte alta de la montaña.

