José María Napoleón se despide tras 50 años de carrera

(CNN Español) - José María Napoleón ha decidido dar por concluida su carrera como intérprete tras 50 años de presentaciones con un tour que concluirá en el 2019. También, como parte de la despedida, lanzó un álbum con temas inéditos titulado ‘El poeta de la canción’.

¿Por qué se despide de los escenarios? Porque en sus inicios se prometió a sí mismo que, de hacer de la composición y el canto una profesión, se retiraría a los 50 años de carrera.

"Cada uno de los discos que he grabado a lo largo de mi carrera han sido especiales, he padecido la selección de canciones, porque antes se grababan 12 temas y no quería que fueran canciones de relleno, tengo más de 20 discos en mi haber y cerca de 400 temas”, asegura Napo, como es conocido entre sus amigos".

El sencillo que se desprende de esta producción es ‘Atrévete’, tema que habla del final de un amor para el que no hay vuelta atrás y en el que reta a su expareja a que se atreva a irse y no regresar.

Napoleón inició su carrera en 1970. ¿Qué le diría el José María de 2018 al José María de esa época?. El cantante responde: "Sé que no tendría que reprocharle que no aprendió cómo transmitir el sentimiento de su voz, como hoy la he aprendido a modular, a conocer las medias voces, los falsos, no engolar la voz, y llegar a un nivel más allá. Pero sí le hubiera dicho que se preparara más. No puedo decírselo porque era de un origen muy humilde, que no teníamos manera de jalar con lo único que tenía, ayudar a mis papás a vender quesos y huevos por las calles y a aprender a sembrar en el huerto las calabacitas. Hoy lo veo y concluyo que el Napo de aquella época es el mismo Napo de esta época, con diferentes conceptos, pero con los mismo principios".

Napoleón se presentará el 31 de agosto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Se trata de un espacio para cerca de 10.000 personas, inaugurado el 25 de junio de 1952, y que en 2017 reafirmó su liderazgo según el reporte anual de Pollstar, vendiendo vendió 1.466.180 boletos en su categoría.

Pero, ¿qué nervios existen al presentarse en este lugar? "El nervio siempre está presente porque el día que deje de sentirlo y me sienta como pez en el agua, habrá cambiado mi concepto de lo que para mí significa la profesión de ser cantante y el oficio que se siente a lo largo de los años", cuenta el artista. "Aprendí de la vida porque fue necesario, pero sigo los principios que mis padres me enseñaron a respetar a mi público. El que dirá la gente de mi al salir un concierto es muy importante, siempre me ha preocupado mucho no decir tonterías ni faltarle al respeto a nadie. Me gusta reír a la gente con vivencias que me han pasado en la vida”, asegura el intérprete del tema ‘Vive’, con el que participó en el Festival OTI en 1976 y se convirtió en su canción emblema", agrega.

Próximas presentaciones:

28 de julio – Tijuana

4 de agosto – Durango

11 de agosto – San Luis Potosí

28 de septiembre – Monterrey

