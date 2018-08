Las canciones de Aretha Franklin que nunca olvidaremos

(CNN Español) - Su poderosa voz nunca será olvidada. A los 76 años falleció este jueves la cantante estadounidense Aretha Franklin tras una lucha contra el cáncer.

MIRA: FOTOS | La vida de Aretha Franklin en fotos

Su música y sus temas sociales, de cambio y dolor, trascendieron su época. Aquí recordamos los más famosos:

I Never Loved A Man (The Way I Love You) – 1967Aretha Franklin – Respect – 1967

Chain Of Fools – 1968

Freeway Of Love (Video)

Aretha Franklin & George Michael – I Knew You Were Waiting (For Me)

Aretha Franklin – (You Make Me Feel Like) A Natural Woman

Aretha Franklin – I say a little prayer