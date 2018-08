Emmy Rossum, Kristen Bell y otras famosas comparten su 'peso' en redes sociales

(CNN) - Emmy Rossum está compartiendo en público su peso.

La actriz y directora es una de varias celebridades que participan en un movimiento de medios sociales llamado "I Weigh" , que alienta a las mujeres a considerar el peso como algo más que un número en una balanza.

En una foto publicada en su historia de Instagram el jueves, Rossum escribe que su peso es: "3 mejores amigas desde el jardín de infantes. Conducir. Amabilidad. Empatía. Judía y orgullosa. Hace amigos con extraños. Hija. Más de 100 horas de televisión. El coraje diario para superar el trastorno por estrés postraumático. Un matrimonio feliz. 3 episodios de televisión dirigidos".

El movimiento "I Weigh" fue iniciado por la actriz de "The Good Place" Jameela Jamil. Ella lanzó una cuenta de Instagram en la que publica un espectro de mujeres que comparten su "peso".

Una de las coestrellas de Jamil también participó en el desafío. En mayo, Kristen Bell publicó una foto en su historia de Instagram en la que dijo que su peso es: "Una pasión por la igualdad. Una pareja que me desafía a ver todas las perspectivas. Un énfasis en dar a los demás. Dos niños que me hacen reír. Una cicatriz en el estómago que me recuerda que hice algo extraordinario. Amigos que hacen las veces de familia. Lucho ferozmente por los desvalidos. Un trabajo que ocupa completamente mi cerebro".