(CNN Español) - El exfutbolista brasileño Ronaldo Nazário fue dado de alta luego de permanecer internado desde el viernes en una clínica en Ibiza, España.

"Gracias por su amor y comentarios, y muchas gracias al equipo de médicos y enfermeras", se lee en una parte del tuit de agradecimiento con el que el exdelantero del FC Barcelona, Real Madrid e Inter de Milán, entre otros equipos, anunció a sus seguidores sobre su situación este martes.

Ronaldo Nazário, exfutbolista brasileño de 41 años, fue dado de alta de una clínica en Ibiza, España.

"Gracias mi amor Celina Locks por estar a mi lado. Va a ser una temporada increíble con toneladas de fútbol y sorpresas", continuaba la publicación.

Hello everyone! I'm already home after a few days at the clinic. Thank u for your love and comments, and many thanks to the team of doctors and nurses. Thanks my love Celina Locks for being by my side. It's going to be an amazing season with tons of great football and surprises.

— Ronaldo Nazário (@Ronaldo) August 14, 2018

Ronaldo Nazário usó la misma red social para dar a conocer que había sido internado. Detalló en ese momento que se trataba de "un cuadro de fuerte gripe" el que lo había llevado a ser internado en una clínica ibicenca.

Amigos, tuve un cuadro de fuerte gripe en Ibiza y tuve que ser internado el viernes pero ya está todo en orden. Mañana recibo el alta y vuelvo a casa. ¡Gracias a todos/as por vuestro cariño y vuestros mensajes!

— Ronaldo Nazário (@Ronaldo) August 12, 2018

El exfutbolista tiene 41 años.