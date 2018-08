El español Fernando Alonso anuncia su retiro de la Fórmula 1

(CNN Español) - El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso anunció este martes a través de Twitter que abandonará la competencia.

"Querida F1", comienza el tuit que va acompañado de un video emotivo en el que Alonso relata sus triunfos y luchas en la Fórmula 1.

"Solo puedo estarte agradecido a ti, y a las personas que sois tú, por haberme enseñado tantas culturas, idiomas y personas maravillosas, por haber sido mi vida", dice el español.

Alonso, de 37 años, ha competido en 17 temporadas.

Su equipo, McLaren, confirmó su retiro en un comunicado.

"McLaren Racing confirma hoy que el doble campeón mundial de F1, Fernando Alonso, no correrá en la Fórmula 1 en 2019. Fernando, que cumplió 37 años en julio, está compitiendo en su 17ª temporada de F1, su quinta con McLaren, y ha acumulado 32 victorias, 22 pole positions y 97 podios hasta la fecha. Más allá de sus dos títulos, en 2005 se convirtió en el entonces campeón mundial más joven en la historia de la F1. Fernando ha sido subcampeón en tres ocasiones", informaron.

"Después de 17 maravillosos años en este deporte increíble, es hora de que haga un cambio y siga adelante. He disfrutado cada minuto de esas increíbles temporadas y no puedo agradecer lo suficiente a las personas que han contribuido a que sean tan especiales", dijo Alonso, citado por McLaren.

"Tomé esta decisión hace algunos meses y fue una decisión firme. Sin embargo, me gustaría agradecer sinceramente a Chase Carey y Liberty Media por los esfuerzos realizados para cambiar mi opinión y a todos los que me han contactado durante este tiempo", añadió.