Aretha Franklin está en cuidados paliativos en su casa, confirma fuente a CNN

(CNN) – La cantante Aretha Franklin se encuentra recibiendo cuidados paliativos en su casa, según le confirmó una fuente cercana a la artista a Don Lemon de CNN.

La noticia de que la "Reina del Soul" estaba gravemente enferma fue reportada inicialmente por el sitio web Showbiz 411.

Roger Friedman, de Showbiz 411, le dijo a CNN: "Ella tiene una familia excelente, está rodeada de amor y el mundo está enviando sus oraciones. Todos los demás anuncios serán hechos por su familia. Solo queremos enviar amor y oraciones".

Durante años se ha reportado sobre los problemas de salud de la artista, quien en fotografías recientes parecía frágil. Sin embargo, ella ha mantenido privadas sus luchas.

En febrero de 2017, Franklin anunció que dejaría de hacer giras, pero continuó presentándose en algunos conciertos. A principios de este año, canceló un par de shows, incluida su aparición en el Festival de Jazz de New Orleans, por orden médica, según la revista Rolling Stone. En 2010, se vio obligada a cancelar sus presentaciones debido a la fractura de costillas y a dolor abdominal.

La carrera de Franklin se ha extendido por seis décadas. Comenzó a cantar música gospel en una iglesia de Detroit, donde su padre era el ministro. En 1960, firmó con su primer sello discográfico importante. Para 1968, Franklin ya era una talentosa artista con éxitos de primer lugar en las listas como "Respect", "Chain of Fools" y "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman".

Ese mismo año fue elegida para cantar en el funeral de Martin Luther King Jr. , donde interpretó una conmovedora versión de Precious Lord, Take My Hand

Franklin fue la primera mujer en ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, hazaña que logró en 1987, un año antes de que los Beatles alcanzaran este reconocimiento. En 1994, a los 52 años, se convirtió en la persona más joven en ese momento que recibía el honor del Centro Kennedy. Franklin tiene 44 nominaciones a los Grammy, de las cuales ganó 18. Además, ha cantado en la toma de posesión de tres presidentes: Jimmy Carter, Bill Clinton y Barack Obama. El presidente George W. Bush le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad en 2005.

El último álbum de Franklin, “A Brand New Me” que fue lanzado en 2017, mezcló su voz vintage con nuevos arreglos grabados recientemente.

La última actuación que se conoce de Franklin fue en noviembre pasado, durante una gala privada para la Fundación contra el SIDA Elton John.

Chloe Melas y Lisa Respers France, las dos de CNN, contribuyeron a este informe.