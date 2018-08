Aretha Franklin: vida, música y legado, en datos

(CNN) - Aquí hay un vistazo a la vida de la "Reina del Soul", Aretha Franklin.

Personal:

Fecha de nacimiento: 25 de marzo de 1942

Lugar de nacimiento: Memphis, Tennessee

Nombre de nacimiento: Aretha Louise Franklin

Padre: Rev. C. L. (Clarence La Vaughn), ministro y cantante de gospel

Madre: Barbara (Siggers) Franklin, cantante de gospel

Matrimonios: Glynn Turman (11 de abril de 1978 a 1984, divorciada), Ted White (1961-1969, divorciada)

Hijos: con Ken Cunningham: Kecalf; con Ted White: Theodore; el nombre del padre no se conoce públicamente: Edward y Clarence.

Educación: estudió piano clásico en Julliard School of Music, 1998

Otros hechos:

Tiene un rango vocal de cuatro octavas.

Es un pianista autodidacta, que aprendió sin saber leer música.

Es extremadamente reservada, rara vez habla de su vida personal o de la muerte de su padre.

Su padre fue asesinado por ladrones en 1979 y permaneció en estado de coma hasta su muerte en 1984. El reverendo Jesse Jackson presidió su funeral.

Las denuncias de que su madre abandonó a la familia en 1948 son "una mentira absoluta". Los Franklin se separaron y los niños vivieron con el reverendo Franklin, pasando veranos con su madre hasta que la señora Franklin murió en 1952.

Debido a un incidente de turbulencia en vuelo en 1982, tiene un miedo extremo a volar.

Se presentó en las inauguraciones de tres presidentes: Jimmy Carter, Bill Clinton y Barack Obama.

Obtuvo 44 nominaciones a los Premios Grammy y ganó 18 premios. Diez de esas estatuillas fueron como mejor actuación vocal de R&B.

Abandonó la escuela secundaria. Tiene dos doctorados honorarios de música, del Berklee College of Music y de la Universidad de Yale.

Además de recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, el Salón de la fama de la NAACP y el Salón de la Fama de las Leyendas del teatro Apollo.

Línea de tiempo:

1954 – Canta su primer solo en la Iglesia Bautista New Bethel en Detroit.

1956 – Junto con sus dos hermanas, hace los coros en la grabación del evangelio de su padre para Gotham Records.

1960 – Deja Detroit por Nueva York, firma con Columbia Records y lanza su primer álbum, The Great Aretha Franklin.

1967 – Deja Columbia Records después de un intento fallido de desarrollar un estilo de jazz; firma con Atlantic Records; gana un premio Grammy como mejor grabación de R&B por "Respect".

1967-1974: gana un total de diez premios Grammy.

9 de abril de 1968 – Canta "Precious Lord, Take My Hand" en el funeral del Dr. Martin Luther King Jr.

20 de enero de 1977 – Canta "God Bless America" ​​en la ceremonia de inauguración del presidente Jimmy Carter.

1980 – Aparece en la película The Blues Brothers y canta la canción "Think"; deja Atlantic Records y pasa a Arista Records.

1981 – Gana el premio Grammy por mejor interpretación vocal femenina de R&B, por "Hold On I'm Comin'".

1985 – Gana el premio Grammy por mejor interpretación vocal femenina de R&B por "Freeway Of Love".

3 de enero de 1987 – Es la primera mujer incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

1987 – Gana dos premios Grammy por mejor interpretación vocal femenina de R&B por "Aretha" y Mejor interpretación R&B en dúo, con George Michael, por "I Knew You Were Waiting (For Me)".

1988 – Gana el premio Grammy por mejor interpretación soul por "One Lord, One Faith, One Baptism".

1991 – Recibe el premio Grammy de Leyenda.

20 de enero de 1993 – Canta "I Dreamed a Dream" en la fiesta de inauguración del presidente Bill Clinton.

1994 – Recibe el Premio Grammy a la Carrera Artística. Fue la receptora más joven de un Kennedy Center Honor en ese momento.

1997 – Interpreta un aria de La Boheme de Puccini en la boda de la hija del vicepresidente Al Gore, Karenna.

6 de febrero de 1998 – Repite su papel de Mrs. Murphy en la secuela de The Blues Brothers 2000.

25 de febrero de 1998 – Sustituye a Luciano Pavarotti —enfermo entonces— en los Premios Grammy interpretando "Nessun Dorma" de Puccini, sin ensayar.

1 de septiembre de 1999: publica una autobiografía, Aretha: From These Roots, donde discute su vida privada y personal por primera vez.

22 de septiembre de 1999 – Es galardonada con la Medalla Nacional de las Artes por la Fundación Nacional de las Artes.

2003: gana el premio Grammy al mejor desempeño vocal tradicional de R&B por "Wonderful".

Marzo de 2004 – Es hospitalizada y dada de alta por una reacción alérgica a los antibióticos.

2004 – Comienza su propio sello discográfico, Aretha's Records.

2005: gana el premio Grammy a la mejor actuación vocal tradicional de R&B por "A House Is not A Home".

5 de noviembre de 2005: es galardonada con la Medalla Presidencial de la Libertad por el presidente George W. Bush.

2006 – Después de que Franklin señalara que no había talento de Motown en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Detroit, la NFL le pide que cante el himno nacional junto con Aaron Neville antes del partido.

2007: gana el premio Grammy por mejor interpretación del gospel por "Never Gonna Break My Faith", compartido con Mary J. Blige.

10 de febrero de 2008: es la persona del año de MusiCares del Grammy 2008.

14 de febrero de 2008: recibe el Premio NAACP Vanguard en la ceremonia anual de Image Awards.

20 de enero de 2009 – Canta "My Country 'Tis of Thee" en la toma de posesión del presidente Barack Obama.

Febrero de 2010: un comercial de Snickers protagonizado por Franklin y Liza Minnelli se transmite por primera vez.

27 de julio de 2010 – Aparece en el escenario con la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice en piano, en Filadelfia, para recaudar dinero para obras de caridad. Rice es una pianista clásica. Se presentan juntas y de forma individual con canciones clásicas, pop y patrióticas.

1 de agosto de 2010 – Se cae en su casa, rompiéndose dos costillas. El incidente la obliga a cancelar conciertos para agosto.

25 de febrero de 2011: durante una entrevista con Wendy Williams, Franklin revela una pérdida de 38 kilos. La dolencia que la llevó a someterse a una cirugía en diciembre no es revelada y es un tema de conversación que desestima con el comentario: "Lo dejé atrás, me siento maravillosa".

3 de mayo de 2011: lanza su nuevo álbum, Aretha: A Woman Falling Out of Love.

8 de octubre de 2014 – Alcanza un hito en la historia de la música al convertirse en la primera mujer en obtener su sencillo número 100 en la lista de canciones Hot R&B de Billboard con "Rolling in the Deep (The Aretha Version)".

21 de octubre de 2014 – Lanza un nuevo álbum, Aretha Franklin canta los grandes clásicos de Diva.

5 de marzo de 2015: actúa en vivo en el episodio temático de Motown de American Idol en Detroit.

26 de septiembre de 2015 – Franklin canta "Amazing Grace" en el Festival de las Familias, uno de los eventos patrocinados por el Vaticano para la visita del papa Francisco a Filadelfia.

7 de febrero de 2017: Franklin anuncia que dejará de presentarse en conciertos luego del lanzamiento de un álbum más. "Me jubilaré este año", dijo a un canal de televisión local en Detroit. "Estaré grabando, pero este será mi último año en conciertos".