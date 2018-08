Lindsay Lohan se disculpa por comentarios sobre el movimiento #MeToo

(CNN) - Lindsay Lohan se disculpó por “cualquier daño y angustia causado” por los comentarios que hizo sobre el movimiento #MeToo, según la revista People.

“Comparto el movimiento #MeToo y tengo el mayor respeto y admiración por las mujeres lo suficientemente valientes como para presentarse y hablar sobre sus experiencias. Su testimonio ha servido para proteger a aquellos que no pueden hablar, y dar fortaleza a aquellos que han luchado para que sus voces sean escuchadas”, dijo la actriz citada por People en un comunicado exclusivo.

El comunicado llega después de que Lohan fuera citada criticando a las “buscadoras de atención” en una entrevista reciente con The Times

Según The Times, Lohan aseguró “no haber tenido experiencias negativas, dignas de #MeToo, trabajando en el cine".

“No tengo realmente nada que decir”, la citó The Times. “No puedo hablar de algo que no he viví, ¿no?”.

Lohan agregó que es “muy partidaria de las mujeres”, pero que “no puede aceptar a las 'buscadoras de atención' ni hacer un juicio por lo que hay en redes sociales", informó The Times.

“Si eso ocurre en ese momento, lo discutes en ese momento”, dijo Lohan. “Lo haces algo real haciendo un reporte policial. Voy a odiarme a mí misma diciendo esto, pero creo que cuando las mujeres hablan sobre todas estas cosas, esto las hace lucir débiles cuando son mujeres muy fuertes. Tienes a estas chicas que salen, que ni siquiera saben quiénes son, que lo hacen por la atención. Eso se aleja del hecho de que sucedió".

‘Un tsunami de voces heróicas’

Lohan se disculpó “sin reservas” por sus comentarios en un comunicado publicado en la revisa People este domingo.

“La cita se relaciona únicamente con mi esperanza de que un puñado de falsos testimonios a partir de un tsunami de voces heroicas no sirva para diluir la importancia del movimiento #MeToo, y todos los que lo defendemos. Sin embargo, desde entonces he aprendido cómo declaraciones como las mías son vistas como hirientes, algo que nunca fue mi intención ", dijo Lohan.

La protagonista de “Mean Girls”, que tiene un reality show que pronto será transmitido por MTV, acaparó los titulares cuando defendió a Harvey Weinstein en un video de Instagram que borró más adelante.

“Él nunca me hirió o me hizo nada a mí. Hemos hecho varias películas juntos”, dijo ella. “Creo que todo el mundo necesita parar; creo que están mal”.

CNN se contacto con un representante de Lohan para un comentario adicional.