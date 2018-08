Detienen al presunto violador de una niña de 12 años en Argentina

(CNN Español) - Un joven de 21 años fue detenido este viernes como presunto autor de la violación a una niña de 12 años que tuvo lugar el primer fin de semana de agosto en la localidad de Marcos Paz, en Buenos Aires, Argentina, según confirmó la Fiscalía a CNN en Español.

"Hay suficientes elementos valorativos para incriminarlo como autor del hecho", explicó a CNN en Español Silvano Pestrín, secretario de Seguridad de la localidad. El joven ahora mismo está en dependencias policiales en calidad de 'aprehendido', y no será hasta que declare formalmente ante la Justicia cuando la Fiscalía determine si quedará detenido, explicó el secretario. El hombre capturado reconoció los hechos en un principio, pero de forma extraoficial: Pestrín explicó que el joven podría retractarse una vez declare de forma oficial ante la Justicia.

La captura del joven se produjo gracias a las llamadas recibidas después de que la Fiscalía difundiera un video con imágenes del momento en el que el agresor agarró a la víctima en la calle. "Se dio con un llamado al 911, después con otra indicación y, a raíz de ahí, las autoridades que estaban investigando puntualizaron la búsqueda y, gracias a Dios, se dio con el acervo", detalló Pestrín a través del teléfono.

Pestrín explicó que la captura del joven se dio gracias a que alguien reconoció la ropa que llevaba en el video: unas botas blancas. Fue cuando aprehendieron al sospechoso cuando se encontró en su casa dichas botas blancas y demás ropa.

Pestrín aclaró que a él no le consta que el hombre capturado pueda estar relacionado con otras presuntas violaciones en la zona: "No me consta a mí que este sujeto pudiera estar sindicado a otros hechos", aseguró.

Imagen del momento en el que el agresor agarra a la joven violada en Marcos Paz, Buenos Aires, Argentina. Fue difundida por la Fiscalía.

Un "enviado de Dios"

Cuando se conoció la noticia de la violación, la madre de la niña (cuyas identidades han permanecido bajo anonimato como forma de protección) explicó que la menor había contado que el hombre le había dicho que era "un enviado de Dios" y que le castigaba por estar en la calle a altas horas de la madrugada.

La menor fue ingresada en un hospital para hacerle los pertinentes estudios médicos, donde se confirmó la agresión sexual, explicó la Fiscalía a CNN en Español. La niña ya está en su casa aunque cuenta con ayuda tanto del hospital como de la institución judicial, indicó la Fiscalía.