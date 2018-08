Donald Trump alienta el boicot contra Harley-Davidson y sus motocicletas

(CNN) - Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que es "grandioso" que los consumidores boicoteen a Harley-Davidson si traslada parte de su producción de motocicletas al extranjero.

El presidente tuiteó sobre el posible boicot este domingo.

¿Qué es una guerra comercial? Aquí te lo explicamos

"Muchos propietarios de @harleydavidson planean boicotear a la empresa si la fabricación se traslada al extranjero. ¡Genial!" escribió Trump. "La mayoría de otras compañías vienen en nuestra dirección, incluidas las competidoras de Harley. ¡Una jugada realmente mala! Estados Unidos pronto tendrá un campo de juego nivelado, o mejor", continuó en Twitter.

Many @harleydavidson owners plan to boycott the company if manufacturing moves overseas. Great! Most other companies are coming in our direction, including Harley competitors. A really bad move! U.S. will soon have a level playing field, or better.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2018

Harley-Davidson no respondió a la solicitud de comentarios este domingo.

El comentario de Trump se produjo después de que el presidente recibiera a miembros de "Bikers for Trump" ("Moteros por Trump") en su club de golf de Bedminister, Nueva Jersey.

Decenas de motociclistas llegaron a la lujosa casa club, donde Trump les dio la mano, posó para selfies y pronunció un discurso que criticó al enemigo ante una multitud entusiasta, según un informe de Associated Press.

Bikers for Trump at Bedminster earlier today. Thank you! pic.twitter.com/GWN56gYGT3

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2018

Las tensiones entre el gobierno de Trump y Harley-Davidson se han gestado durante meses.

Comenzó cuando Trump impuso fuertes aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio a principios de este año, en un esfuerzo por impulsar la fabricación nacional. La Unión Europea respondió comprometiéndose a aumentar los aranceles en una lista de productos importados de Estados Unidos, incluidas las motocicletas Harley-Davidson.

La demanda estadounidense de motocicletas ha disminuido, mientras que el interés extranjero ha crecido. Fue así que el anuncio de Donald Trump no era una buena noticia para el fabricante de bicicletas con sede en Wisconsin.

En esta foto tomada el 2 de febrero de 2017, Donald Trump bromea con reporteros trassaludar a los ejecutivos de Harley Davidson y representantes sindicales en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, DC, antes de un almuerzo con ellos.

Harley dijo que podría perder 100 millones de dólares al año, y la compañía se comprometió a trasladar parte de su producción al extranjero para evitar los aranceles añadidos a las motocicletas vendidas en la Unión Europea.

Donald Trump acusó a Harley-Davidson de emplear las tarifas de represalia europeas como "excusa" para mudar su fabricación al extranjero. El presidente, haciendo eco de un sindicato de trabajadores de Harley, afirmó que la compañía planeaba trasladar algunas operaciones a Tailandia antes de que se anunciaran las tarifas.

Harley-Davidson reconoció que ya había trasladado parte de la producción al exterior, pero dijo que trasladar una mayor producción era "la única opción sostenible" ante una guerra comercial. Donald Trump también dijo el mes pasado que su gobierno estaba "trabajando con otras compañías de motocicletas que quieren mudarse a los Estados Unidos t".

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video3", video: "spanish\/2018\/07\/31\/harley-davidson-plan-nuevos-mercados-diversificacion-negocio-portafolio-cnnee.cnn" } }); Nathaniel Meyersohn, de CNN, contribuyó a este informe.