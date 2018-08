Omarosa grabó una conversación con Trump después de que fue despedida

(CNN) - El presidente de Estados Unidos Donald Trump parecía no saber que Omarosa Manigault Newman fue despedida por el secretario general de la Casa Blanca, John Kelly, según una grabación de audio de una conversación telefónica transmitida el lunes por la mañana por NBC.

"Omarosa, ¿qué está pasando? Acabo de ver en las noticias que estás pensando en irte. ¿Qué pasó?", se escucha a Trump preguntando.

Manigault Newman, que fue despedida de su trabajo en la Casa Blanca en diciembre pasado, respondió: "General Kelly: el general Kelly vino a mí y me dijo que ustedes querían que me fuera".

"No. Nadie me lo contó", respondió el presidente. "Sabes, ejecutan una gran operación pero yo no lo sabía. No lo sabía. Maldita sea, no amo que te vayas para nada".

NBC News transmitió el nuevo audio, pero advirtió que la organización no sabe lo que se dijo antes o después del segmento proporcionado.

Trump respondió el lunes por la mañana en Twitter, diciendo que Omarosa "nunca lo logró, nunca lo hará" y dijo que era "despiadada, pero no inteligente".

Los comentarios de Omarosa el lunes por la mañana se suman a una serie de explicaciones cambiantes sobre las circunstancias que rodearon su despido.

Wacky Omarosa, who got fired 3 times on the Apprentice, now got fired for the last time. She never made it, never will. She begged me for a job, tears in her eyes, I said Ok. People in the White House hated her. She was vicious, but not smart. I would rarely see her but heard....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2018

El domingo en "Meet the Press" de NBC, Manigault Newman dijo que Trump le dijo más tarde que él "delegó" su despido.

"¿Estás convencido de que él no sabía en ese momento que estabas siendo despedida?", le preguntó el presentador de "Meet the Press", Chuck Todd.

"No, sé que lo sabe", respondió Manigault Newman. "Porque he hablado con él posteriormente, y él dijo que delegó. 'Delegué'. Así que lo sabía. Sabía que John Kelly me iba a llevar a la sala de situación y me encerraría allí, me amenazaría y diría que las cosas se pondrían feas para mí y que mi reputación se vería perjudicada".

Después de que "Today" transmitió el nuevo audio el lunes, a Manigault Newman se le preguntó si el presidente estaba mintiendo sobre si sabía de su despido.

"Probablemente instruyó al general Kelly que lo hiciera para que pueda mantener sus manos limpias", respondió ella. "Me pregunto, ¿es sincero? La otra pregunta es, ¿está el general Kelly dirigiendo este país o el presidente está al frente de este país?".

El audio fue lanzado cuando Manigault Newman se prepara para el lanzamiento de su nuevo libro, "Unhinged: An Insider Account of the Trump White House", que contiene varios reclamos poco halagadores contra el presidente y su equipo. Omarosa dice tener múltiples grabaciones de su tiempo en la Casa Blanca, pero muchas de las afirmaciones que ha hecho son imposibles de verificar.

Los primeros extractos de su libro han sido denunciados por funcionarios de la Casa Blanca, y el presidente este fin de semana calificó a Manigault Newman de "mala vida".

Jeremy Diamond de CNN contribuyó a este informe.