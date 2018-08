La manifestación de los nacionalistas blancos palideció frente a las contraprotestas en Washington

(CNN) - Aproximadamente dos decenas de nacionalistas blancos se congregaron en la capital del país este domingo, un año después de los enfrentamientos en Charlottesville, Virginia, que dejaron una persona muerta y elevaron las tensiones raciales en Estados Unidos.

Pero fueron ampliamente superados en número por multitudes de contramanifestantes.

VIENNA, VA - AUGUST 12: Fairfax County Police escort white supremacists as they walk toward the Vienna/Fairfax GMU Metro Station to travel by train to the White House for the Unite the Right rally August 12, 2018 in Vienna, Virginia. Thousands of protesters are expected to demonstrate against the "white civil rights" rally in Washington, which was planned by the organizer of last year's deadly rally in Charlottesville, Virginia. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Los resultados de los participantes de "Unite the Right 2" estuvieron muy por debajo de los cientos que esperaba el organizador Jason Kessler, según su solicitud de permiso de evento.

Kessler, quien organizó la manifestación del año pasado "Unite the Right" en Charlottesville, culpó a la baja participación en cuestiones logísticas y la confusión con respecto al transporte del grupo, un reclamo que se hizo eco de al menos dos hombres que hablaron con los periodistas. "La gente tiene miedo de salir después de lo que sucedió el año pasado", agregó uno de los hombres.

En el parque se instaló un pequeño escenario y sistema de altavoces, donde los asistentes se quedaron en silencio y escucharon a una lista de oradores improvisados.

Se dirigieron al pequeño grupo sobre las burlas de los manifestantes antirracistas, que corearon: "¡Los nazis se van a casa!" y "¡Qué vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Qué vergüenza!"

Los nacionalistas blancos abandonaron el parque no mucho después de su llegada, impulsados ​​por el trueno y la lluvia, y fueron llevados en camionetas blancas.

WASHINGTON, DC - AUGUST 12: Anti-KKK signs are layed out by counter protesters in Lafayette Park ahead of the planned white supremacists Unite the Right rally across from the White House August 12, 2018 in Washington, DC. Thousands of protesters are expected to demonstrate against the "white civil rights" rally, which was planned by the organizer of last year's deadly rally in Charlottesville, Virginia. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

"No toleraremos el fanatismo"

A todas partes donde fueron el domingo por la tarde, los manifestantes de "Unite the Right 2" fueron confrontados por contramanifestantes, que se habían estado reuniendo a lo largo del día como parte de una serie de manifestaciones dirigidas por miembros de 40 grupos antirracistas.

"Nuestro mensaje es que todos sepan que nos apoyamos unos a otros", dijo Maurice Cook, coorganizador de March for Racial Justice, que organizó la contraprueba "United Against Hate" en DC Freedom Plaza.

Kaitlin Moore, de 28 años, de Frederick, Maryland, le dijo a CNN que estaba participando en una contraprotesta en Lafayette Square para "demostrar que no está bien".

Ella dijo que sentía que era importante aparecer después de ver lo que sucedió en Charlottesville el año pasado.

"Esto no es normal", dijo Moore. "No toleraremos la intolerancia y el odio en los Estados Unidos".

Kessler y su grupo fueron recibidos por contramanifestantes en el momento en que salieron de la estación de metro Foggy Bottom con su escolta policial. Procedieron al Lafayette Square Park, donde la policía mantuvo a los lados opuestos separados.

Para el domingo por la noche, las autoridades dijeron que se habían realizado dos arrestos en relación con las protestas del domingo, ambos bajo cargos de asalto simple.

En el pasado, manifestaciones similares de extrema derecha han sido eclipsadas por contraprotestas.

Por ejemplo, en una reunión separada del Ku Klux Klan en Charlottesville en julio de 2017, los miembros del Klan fueron superados en número de 20 a 1, según funcionarios de Charlottesville.

Las manifestaciones del domingo y los mítines opositores tuvieron lugar en un contexto de intensas tensiones raciales en los Estados Unidos.