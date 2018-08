Hipopótamo ataca y mata a turista en Kenya

(CNN) - Un hipopótamo atacó y mató a un turista en Kenya durante el fin de semana, dijo el Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS) en un tuit el domingo.

.@kwskenya is sad to announce the death of a #Chinese tourist who was attacked by a #hippo while taking pictures on the shores of Lake Naivasha yesterday evening. His colleague survived with minor bruises and was treated at #Naivasha District Hospital. We are tracking the hippo

— KWS (@kwskenya) August 12, 2018

El ataque tuvo lugar el sábado por la noche en el lago Naivasha, a unos 58 kilómetros de la capital de Kenya, Nairobi. Chang Ming Chuang, de 65 años, estaba con un colega que tomaba fotos del hipopótamo a orillas del lago cuando el animal atacó.

MIRA: Tyson, el hipopótamo salvaje que se fugó en Veracruz

Chuang fue llevado al Hospital del Distrito de Naivasha, donde fue declarado muerto. El colega de Chuang, Wu Peng Te, de 62 años, sobrevivió al ataque con pequeños hematomas y se está recuperando en el Naivasha Sopa Resort, dijo el servicio de vida silvestre. KWS está rastreando al hipopótamo.

.#Chinese #tourist Chang Ming Chuang, 66, was pronounced dead on arrival at the #Naivasha District Hospital after being attacked by a hippo while Wu Peng Te, 62, survived the tragic encounter and is recuperating at Lake Naivasha Sopa Resort. We are tracking the #hippo

— KWS (@kwskenya) August 12, 2018

El KWS identificó a la víctima como un turista chino. Desde entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán confirmó que los dos turistas involucrados en el ataque provenían de la isla autogobernada.

Conocido como uno de los animales más peligrosos del planeta, los hipopótamos pueden partir una canoa por la mitad con sus fuertes mandíbulas, según National Geographic.

Los hipopótamos matan a unas 500 personas en África cada año y pueden correr a la misma velocidad que los humanos en distancias cortas cuando se enfrentan al peligro, agrega la publicación.

MIRA: Los animales cambian sus hábitos y se vuelven nocturnos para evitar a los humanos

Samantha Beech de CNN y Mitchell McCluskey contribuyeron a este informe.