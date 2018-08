Donan millas de viajero frecuente para reunificar familias separadas en la frontera

(CNN) - ¿Sabías que puedes donar tus millas de viajero frecuente para ayudar a reunir a familias que fueron separadas en la frontera entre Estados Unidos y México?

Después de que el tuit de una mujer que donó sus millas se volviera viral, la gente ha donado más de 7,3 millones de millas de viajero frecuente a una organización no lucrativa cuyo objetivo principal es reunir familias separadas por conflictos políticos alrededor del mundo.

"Mi esposo viaja mucho. Lo malo: se va mucho tiempo. Lo bueno: millas de viajero frecuente. Acabamos de usar algunas para llevar a un menor de 3 años y su padre, quienes habían sido separados en la frontera, de Michigan (donde le quitaron al hijo) a su familia extendida", tuiteó Beth Wilensky, profesora de la Universidad de Michigan.

My husband travels a lot. Downside: he's gone a lot. Upside: frequent flyer miles. We just used some to fly a 3-yr-old and his dad, who had been separated at the border, from Michigan (where the son had been taken) to their extended family. DM me if you have miles to donate.

— Beth Wilensky (@bethwilensky) August 6, 2018

El gobierno de Estados Unidos ha separado a más de 2.500 menores de sus padres en la frontera desde la implementación de su política de "cero tolerancia" y 559 de esos niños permanecen en custodia, según confirmó la semana pasada el Departamento de Seguridad Nacional.

La gente ha intervenido para ayudar a las familias separadas y el tuit de Wilensky mostró otra forma de contribuir.

El tuit de Wilensky recibió más de 139.000 "me gusta", 31.000 retuits y cientos de respuestas. Muchos preguntaban: "¿Cómo lo hago?". Wilensky respondió: Miles4Migrants y una organización llamada Michigan Support Circle.

Donar millas para reunir familias

El concepto de donar millas de viajero frecuente por una buena causa no es nuevo.

Aerolíneas en Estados Unidos se han asociado con la Cruz Roja local para ayudar a los afectados por desastres naturales, así como con la Fundación Make-A-Wish para ayudar a cumplir los deseos de menores con enfermedades graves.

En cuanto a la separación de familias, las aerolíneas estadounidenses no se han quedado calladas. En junio, las compañías United, American y Frontier solicitaron al gobierno federal no utilizar sus aviones para transportar a niños inmigrantes que hubieran sido separados de sus padres.

Miles4Migrants trabaja para obtener la ayuda de las aerolíneas, con el apoyo de varias organizaciones, para utilizar las millas donadas.

"Aún no hemos apoyado en algún caso de separación familiar de inmigrantes en Estados Unidos, pero estamos trabajando activamente con algunas organizaciones con base en Estados Unidos y moviéndonos a toda velocidad para usar nuestras millas donadas para ayudar a reunir a familias que siguen separadas", dijo a CNN Andy Freedman, cofundador de Miles4Migrants.

Antes de que el tuit de Wilensky se hiciera viral, la organización estadounidense con dos años de existencia ha reservado vuelos para más de 150 personas y su objetivo principal es la reunificación de familias desplazadas por la guerra y la persecución en Siria y Afganistán. El grupo ha recibido un total de 3,1 millones de millas.

Pero 48 horas después del tuit de Wilensky, Miles4Migrants ha recibido 4,5 millones de millas y el viernes se acercaba a la marca de los 8 millones.

"Mientras que en promedio los vuelos domésticos son de cerca de 20.000 millas por boleto, Miles4Migrants espera transportar a más de 300 personas y reunirlas con sus familias", dijo Seth Stanton, cofundador de la organización.