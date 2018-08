GloboTemperatura: ¿pasó ya el mejor momento de la economía en 2018?

(CNN Español) – Según la información conocida hasta la fecha, la economía de Estados Unidos creció un 4,1% durante el segundo trimestre de 2018. Sin duda, una buena noticia. Pero también es importante anotar que no resulta nada inusual que este periodo sea especialmente bueno en el país. Con lo que para muchos analistas la pregunta que queda es: ¿ya vimos lo mejor de la película este año?

La realidad es que con frecuencia en el segundo trimestre se acumulan tareas no terminadas durante eel periodo anterior por cuestiones de calendario y algunas veces por mal tiempo atmosférico. Para ponerlo en perspectiva: en el segundo trimestre de 2015, la economía estadounidense creció un 5,1% bajo el gobierno del presidente Barack Obama, cuando aún estaba en fase de recuperación de la crisis financiera.

De ahí que los analistas crean que el 4,1% de este año podría haber sido perfectamente la cima de 2018. Entonces, los que podríamos ver en los dos trimestres siguientes serían cifras más modestas, que en el mejor de las caso nos den una media anual de 2,5% o un poco más.

Es decir, algo que tampoco es espectacular, pero sí lo suficientemente bueno como para que la Fed siga con su plan de subida de tasas, lo que ciertamente tiene entre otros efectos el de ir frenando el crecimiento de esta economía.

Pues bien, de la economía de Estados Unidos, así como de la de Europa, Asia y por supuesto nuestra región Latinoamérica hemos hablado en una edición más del formato que en GloboEconomia llamamos GloboTemperatura: un repaso rápido, pero muy completo a la macroeconomía y los mercados de los países con mas peso global. Un programa al que hemos invitado a Fabián Onetti, presidente de Winston Capital Advisors.

