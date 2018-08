Jugadores de la NFL se arrodillan, levantan su puño o no salen al campo durante el himno nacional mientras comienza la pretemporada

(CNN) - Los juegos de calentamiento de la NFL están en pleno apogeo, y las protestas del himno nacional han vuelto.

Varios jugadores se arrodillaron este jueves, levantaron un puño o no salieron al campo mientras se tocaba el himno antes de una docena de juegos, cuando comenzó la primera semana completa de pretemporadas de la liga.

Esto llega solo semanas después de que la liga suspendiera lo que se suponía que sería una nueva política que prohibía tales demostraciones.

Las protestas del himno, destinadas a llamar la atención sobre la injusticia racial, han sucedido con una participación variable desde 2016, llevando a la NFL a un debate público en el que incluso se metió el presidente Donald Trump e hizo un llamado a los dueños del equipo para detenerlos.

En Filadelfia, el ala defensiva de los Eagles, Michael Bennett, salió del túnel el jueves durante el himno y se dirigió al banco del equipo antes de un juego contra los Pittsburgh Steelers visitantes, informó el Philadelphia Daily News.

El capitán de los Eagles, Malcolm Jenkins, y el esquinero De'Vante Bausby levantaron los puños durante la canción.

"Creo que es importante mantener esta conversación en marcha, que no permitamos que se estanque", dijo Jenkins después del partido, según NFL.com. "Ya sabes, como lo entendemos, todo el mundo está esperando a ver qué va a hacer la liga ... Es solo mi decisión personal mantener estas cosas a la vanguardia".

Trump, como lo ha hecho en el pasado, se dio cuenta.

The NFL players are at it again – taking a knee when they should be standing proudly for the National Anthem. Numerous players, from different teams, wanted to show their “outrage” at something that most of them are unable to define. They make a fortune doing what they love......

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018

"Los jugadores de la NFL lo han vuelto a hacer, arrodillarse cuando deberían estar de pie orgullosos para el himno nacional. Muchos jugadores, de distintos equipos, quieren mostrar su "ira" hacia algo que la mayoría de ellos no puede definir. Hacen una fortuna haciendo lo que hacen ... ".

Trump continuó: "Sé feliz, sé bueno! Un juego de fútbol, que los fanáticos están pagando mucho dinero por ver y disfrutar, no es un lugar para protestar. La mayoría de ese dinero va a los jugadores de todos modos. Encuentra otra manera de protestar. Ponte de pie con orgullo para tu himno nacional o que te suspendan sin paga!".

En Miami, los receptores abiertos de los Dolphins Kenny Stills y Albert Wilson se arrodillaron durante el himno antes de su partido contra Tampa Bay, informó el Miami Herald.

El ala defensiva de los Dolphins, Robert Quinn, levantó su puño durante la canción, según WTVJ.

En Jacksonville, varios Jaguars, incluidos Jalen Ramsey, Telvin Smith, Leonard Fournette y T.J. Yeldon – no estaban en el campo de juego mientras el himno jugaba antes de su partido contra los New Orleans Saints, informó The Florida Times-Union.

No quedó claro de inmediato cuántos jugadores protestaron en general durante los 12 partidos de pretemporada de la NFL del jueves.