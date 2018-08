Incendio en el sur de California, que tiene en riesgo a 20.000 personas, pudo haber sido causado intencionalmente

(CNN) - Cerca de 20.000 residentes están bajo orden de evacuación obligatoria debido a un un nuevo incendio que inició esta semana en el sur de California, y que según las autoridades pudo haber sido causado intencionalmente.

El incendio Holy empezó este lunes en el Cleveland National Forest y hasta el momento ha destruído 12 estrucutras, según los bomberos.

Un hombre fue arrestado en conexión con el incendio que está causando estragos cerca de la frontera entre los condados de Orange y Riverside, unos de los más poblados de California.

Aunque no es el incendio más grande en el estado, hay preocupaciones crecientes sobre cómo afectaría a las comunidades residenciales, incluyendo Lake Elsinore. Algunas comunidades pequeñas en el condado Riverside están bajo orden de evacuación obligatoria, afectando unas 7.000 estructuras, según las autoridades.

LEE: Ni la Casa Blanca puede –o quiere– explicar los tuits de Trump sobre los incendios forestalesThe #HolyFire continues to make a push E/NE towards Horsethief Canyon. This has placed Sycamore Creek, Glen Eden Canyon and Horsethief Canyon communities in voluntary evacuations. pic.twitter.com/Wor8tNBJbs

— Cleveland NF (@ClevelandNF) August 8, 2018

Forrest Gordon Clark, de 51 años, fue detenido en la cárcel del condado Orange este miércoles bajo sospecha de dos cargos de incendio premeditado, un cargo de amenaza de aterrorizar y otro delito menor por resistirse al arresto, dijo el Cleveland National Forest en Twitter.

Está detenido bajo una fianza de un millón de dólares y se espera que comparezca en una corte este jueves.

Los cargos de los que se le acusa podrían darle una condena a cadena perpetua, dijo Susa Schroeder de la oficina del fiscal del distrito del condado Orange.

“Un incendio premeditado es un crimen terrible que destruye sueños”, dijo ella en una conferencia de prensa este miércoles.

Declaraciones de testigos, evidencia física y patronces del incendio conectaron al hombre con el incendio, dijo Shane Sherwood del cuerpo de bomberos local.

LEE: Todo lo que sabemos de los incendios forestales en California Mandatory evacuation... But we’re not leaving.

A post shared by Robby Corlee (@robby_corlee) on Aug 8, 2018 at 2:51pm PDT

El jefe de los bomberos voluntarios Mike Milligan le dijo al Orange County Register que Clark estaba gritando en la comunidad y que envió un correo electrónico que decía “este lugar arderá”, la semana pasada.

Antes de que fuera arrestado, Clark le dijo a un camarógrafo que él estaba dormido cuando el incendio empezó y que no tenía idea cómo había iniciado la conflagración.

“¿Quién saldría con poca humedad, viento fuerte y las temperaturas más altas en esta época del año e incendiaría intencionalmente el bosque?”, se preguntó el supervisor del condado de Orange Todd Spitzer durante la conferencia de prensa del miércoles.

Una advertencia de calor excesivo en el área fue emitida en el área del incendio, con temperaturas de más de 37 grados centígrados.

“Sabemos que este distrito arde, pero nunca debió arder por un acto intencional”, dijo Spitzer. “Este no debería llamarse el incendio Holy Jim, sino debería llamarse el incendio Holly Hell”.

Spitzer agregó que sus constituyentes están “asustados” y están “huyendo de sus casas”.

“Están dejando sus propiedades atrás, están poniendo todo lo que pueden en la parte trasera de sus autos lo más rápido posible”, agregó.

Las autoridades alertaron a los residentes para que atendieran las órdenes de evacuación.

“Incluso si están a kilómetros de distancia, querrán prepararse si sestán en un área cercana a un incendio o en un ambiente que pueda arder”, dijo Thanh Nguyen del equipo de SoCal Team One Fire Management, que les sugirió a las personas tener una maleta llena lista para evacuar.

Los bomberos de California están batallando para apagar al menos 15 grandes incendios en todo el estado.

- Cheri Mossburg, Stella Chan, Joe Sutton y Dave Alsup de CNN contribuyeron con este reporte.