El CEO de Twitter defiende su decisión de no bloquear a Alex Jones y al polémico sitio web InfoWars

(CNNMoney) - El presidente ejecutivo de Twitter Jack Dorsey ha redoblado su defensa de la decisión de su compañía de no vetar al teorista de la conspiración Alex Jones de su plataforma.

“Nosotros no suspendimos a Alex Jones o a Infowars ayer”, tuiteó Dorsey este jueves. “Sabemos que es difícil para muchos, pero la razón es simple: no ha violado nuestras reglas. Si lo hace, cumpliremos . Y continuaremos promoviendo un ambiente saludable de conversaciones al asegurarnos que los tuits no son artificialmente amplificados”.

Twitter es uno de los notables ausentes de a la lista de grandes empresas de tecnología que cortaron lazos con Jones y su sitio InfoWars esta semana. Apple, Facebook, Google y YouTube removieron esta semana contenido asociado con Jones y su sitio web InfoWars por violar sus políticas.

LEE: Facebook, Apple y YouTube eliminaron contenido de InfoWars y Alex JonesAlex Jones es el fundador de InfoWars. Varias empresas de tecnología eliminaron los contenidos de esa página web. Twitter no.

La app InfoWars aún está disponible en las tiendas de Apple y Google.

We didn’t suspend Alex Jones or Infowars yesterday. We know that’s hard for many but the reason is simple: he hasn’t violated our rules. We’ll enforce if he does. And we’ll continue to promote a healthy conversational environment by ensuring tweets aren’t artificially amplified.

— jack (@jack) August 8, 2018

Dorsey dijo que Twitter mantendría a Jones en el mismo estándar que el resto de las cuentas.

“La verdad es que hemos sido terribles al explicar nuestras decisiones en el pasado. Estamos arreglando eso", tuiteó Dorsey.

“Si sucumbimos y simplemente reaccionamos a la presión externa, en vez de los principios directos que hacemos cumplir (y evolucionamos) de manera imparcial independientemente de los puntos de vista políticos, nos convertimos en un servicio construido por nuestros puntos de vista personales que pueden girar en cualquier dirección”, agregó. “Así no somos nosotros”.

Dorsey hizo un llamado a los periodistas para que “documenten, validen y refuten” la información publicada en cuentas como la de Jones, “para que la gente pueda formar sus propias opiniones”.

InfoWars es conocido por difundir información demostrablemente falsa, así como teorías de conspiración en una serie de temas. Este medio incluso llegó a sugerir que la masacre de la escuela primaria Sandy Hook fue un fraude y que los ataques terroristas del 11 de septiembre obedecieron a un trabajo interno orquestado por el gobierno de Estados Unidos.

Con la medida de Apple, Facebook y YouTube dejaron de funcionar canales claves de distribución que le daban a Jones un acceso fácil a millones de usuarios de internet.

En un mensaje publicado este lunes en Twitter, Jones alentó a los usuarios a acceder a transmisiones en vivo directamente desde el sitio web de InfoWars. Él lo describió como "la única plataforma que NO PUEDEN prohibir".