El incendio de California ya es el mayor en toda su historia

(CNN) - Los intensos incendios forestales continúan devastando a California, a medida que uno de ellos prácticamente duplicó su tamaño en los últimos tres días y se convirtió en el más grande de toda la historia del estado.

Hasta el momento, nadie ha resultado herido bajo las llamas del incendio de Mendocino Complex, que está compuesto por dos más: el incendio Ranch y el incendio River, los cuales arden alrededor del área de Clear Lake, en múltiples condados del norte de California.

Mendocino Complex Current Evacuation Map as of 8.5.18 / 9:11 a.m. #mendocinocomplex @MendoSheriff @lakecosheriffCA @mendocinonf @glenncountyoes pic.twitter.com/6oqZUcVGI4

— CAL FIRE Mendocino (@CALFIRE_MEU) August 5, 2018

MIRA: El incendio de California aumentó su tamaño durante el fin de semana y ahora es el segundo más grande en la historia del estado

Combinados, representan el mayor fuego que los bomberos de California intentan combatir. En total, el incendio de Mendocino Complex ha quemado más de 114.849 hectáreas y ha crecido cerca de un 80% desde la noche del pasado viernes. Hasta la noche de este lunes, estaba contenido en un 30% y había destruido 75 residencias.

El Mendocino Complex ya superó el incendio Thomas del año pasado, que quemó 114.078 hectáreas en los condados de Ventura y Santa Bárbara y era considerado el mayor incendio en la historia de California.

Los bomberos en todo el estado buscan contener un total de 16 grandes incendios, que siguen ardiendo bajo condiciones de calor, sequía y viento.

Este lunes, otro fuego de rápido movimiento se prendió en California afectando el condado de Orange, donde los bomberos lucharon contra el incendio Holy que se extendió a 1.618 hectáreas. Las llamas comenzaron en el Bosque Nacional de Cleveland y se ordenaron las evacuaciones en las áreas cercanas, según la Autoridad de Bomberos del condado de Orange.

Trump culpa a las leyes ambientales de California

En el condado de Shasta, en el norte de California, el devastador incendio Carr cobró su séptima víctima mortal el sábado pasado, cuando un trabajador de Pacific Gas & Electric murió mientras trabajaba con un equipo para restablecer la energía, infromó el portavoz de la empresa, J.D. Guidi.

MIRA: ¿Tiene razón Trump al decir que California desvía el agua necesaria para apagar los incendios?

Durante el fin de semana, la Casa Blanca aprobó una declaración de desastre para el condado de Shasta, permitiendo que los residentes afectados por el incendio soliciten asistencia federal por desastre, como vivienda temporal, reparaciones del hogar y otros programas.

Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos Donald Trump culpó a las leyes ambientales de California por los incendios forestales.

"Los incendios de California se están magnificando y empeorando por las malas leyes ambientales que no permiten que una cantidad masiva de agua esté fácilmente disponible para ser utilizada adecuadamente", escribió el domingo en Twitter. "Está siendo desviada hacia el Océano Pacífico. ¡También se deben talar los árboles para detener la propagación del fuego!", insistió.

Un avión trata de apagar las llamas de un incendio en California en agosto de 2018. (Crédito: Kent Porter / The Press Democrat) 2018

No fue inmediatamente claro a qué leyes del estado se estaba refiriendo Trump. Henri Grissino-Mayer, un profesor de geografía de la Universidad de Tennesee dijo que no tenía idea de lo que Trump mencionó en su tuit.

"California NO desvía agua hacia el océano", le dijo Grissino-Mayer a CNN en un correo electrónico. "Es ridículo. Es verdad que el agua se desvía a las ciudades costeras para un suministro constante de agua, pero toda esa agua es utilizada por las comunidades costeras".

Más de 14.000 bomberos luchan contra los incendios en toda California. "Combatir estos incansables incendios requiere un esfuerzo de Hércules", escribió el gobernador del estado, Jerry Brown, en su solicitud a Trump para la declaración presidencial de desastre mayor.

Equipos de bomberos de Australia y Nueva Zelandia se trasladaron a California para ayudar. Llegaron a Redding este lunes, según el Servicio Forestal de Estados Unidos y la Región del Sudoeste del Pacífico.

MIRA: Esto ha dejado Carr en su paso por California

Australia and New Zealand Firefighters arriving in Redding have mobilized through a longstanding partnership with the USDA Forest Service to ensure adequate numbers of experienced fire managers are available to suppress large fires. #CarrFire #MendocinoComplexFires #MutualAid pic.twitter.com/oovrIGY3v2

— USFS Fire-California (@R5_Fire_News) August 6, 2018

El incendio de Carr, ahora en su tercera semana, es el sexto más destructivo en la historia del estado, ya que arrasó más de 1.600 estructuras, según los bomberos de California.

Afectó al Parque Nacional Yosemite

Otro gran incendio, el Ferguson, también arde en el norte de California y ya acumula tres semanas.

Este incendio ha dejado dos personas muertas y 11 heridos. Y provocó el cierre indefinido de algunas de las partes más populares del Parque Nacional Yosemite, anunciaron funcionarios el domingo.

El incendio de Ferguson comenzó el 13 de julio. De las 38.174 hectáreas quemadas, los bomberos han contenido el 39%, según las autoridades.

Brandon Miller, Artemis Moshtaghian, Susannah Cullinane y Sara Weisfeldt contribuyeron a este reporte.