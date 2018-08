LeBron James o Michael Jordan: ¿quién es el mejor jugador de la NBA en la historia? Hablan las estadísticas

(CNN Español) - Si en el fútbol el debate por el mejor jugador de la historia se reparte, sobre todo, en tres nombres (Pelé, Diego Maradona o Lione Messi), en el baloncesto casi no había polémica al respecto hasta hace poco. Michael Jordan era lo que se respondía, sin asomo de dudas, al que preguntase por el máximo representante de este deporte. Sin embargo en las últimas temporadas un nombre se ha asomado con más y más fuerza: LeBron James.

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha echado más leña al fuego a esta discusión. Su recurso: insultar a LeBron James. Sí, en Twitter.

Todo surgió luego de que LeBron James, en entrevista a CNN, se refiriera al mandatario de EE.UU. como alguien que divide a los estadounidenses. "Él usa el deporte para dividirnos y no no me identifico con ello, porque sé que con el deporte fue la primera vez que estuve cerca de un blanco, y aprendí de ellos y ellos tuvieron la oportunidad de aprender de mí y nos hicimos grandes amigos", sostuvo la reciente contratación de Los Angeles Lakers. "El deporte nunca será algo que divida a la gente, sino que siempre nos ha unido", agregó.

Emitida la entrevista, el viernes por la noche Donald Trump empleó Twitter para agredir verbalmente a Don Lemon, el periodista de CNN que entrevistó a LeBron James, y al propio deportista. "Lebron James acaba de ser entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon. Él hizo ver inteligente a Lebron, lo cual no es fácil", tuiteó Trump. El mensaje acababa con un "¡Me gusta Mike!", en aparente alusión a Michael Jordan, lo que reavivó el debate deportivo.

Pese al ataque de Trump a LeBron James, un día después, el sábado, Melania Trump, esposa del gobernante, elogió al jugador de los Lakers y la obra social que viene desarrollando, lo que ha sido visto como una contradicción pública de la pareja presidencial. "LeBron James trabaja en hacer cosas buenas a favor de las próximas generaciones y como ella siempre lo ha hecho, la primera dama anima a todo el mundo a tener un diálogo abierto sobre los asuntos que enfrentan los niños hoy en día", dijo Stephanie Grisham, protavoz de Melania Trump, en un comunicado entregado a CNN.

¿Y qué dice Michael Jordan? El legendario exjugador se solidarizó con James y en ningún momento se refirió al aparente elogio de Donald Trump. "Apoyo a LJ . Él está haciendo un gran trabajo por su comunidad", dijo Jordan a través de un portavoz, según Geoff Bennett de NBC.

Dejemos de lado el más reciente ataque de Donald Trump, y las declaraciones que generaron, para centrarnos en la polémica deportiva. ¿Michael Jordan o LeBron James? ¿LeBron James o Michael Jordan? La discusión no es menor, sino todo lo contrario. Es tan importante y llama tanto el interés que expertos en debates de Harvard y Yale, dos de las universidades más prestigiosas de todo el planeta, trataron de hallar una respuesta. Sin embargo, todo esfuerzo fue en vano, no se pudo declarar a un ganador.

¿LeBron James o Michael Jordan? Al igual que el debate del fútbol (¿Pelé, Maradona o Messi?), tal vez no haya una respuesta unánime (ni los equipos de Harvard y Yale pudieron). No obstante, dejemos que las estadísticas hablen.

