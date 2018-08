Demi Lovato sale del hospital hacia rehabilitación

(CNN) - Demi Lovato ha entrado en rehabilitación.

La cantante nominada al Grammy fue dada de alta del Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles y ha ingresado a un centro de rehabilitación no revelado, dijeron fuentes cercanas a Lovato a CNN.

"Demi está comprometida a enfocarse en su salud", dijo una de las fuentes.

El representante de Lovato no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

La cantante de 25 años visitó las redes sociales el domingo para agradecer a los fanáticos por primera vez desde su aparente sobredosis de drogas el 24 de julio.

"Siempre he sido transparente acerca de mi viaje con la adicción", escribió en su cuenta de Instagram. "Lo que aprendí es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo seguir superando y todavía no lo he logrado".

No se ha divulgado públicamente qué medicamento o drogas pueden haber estado involucrados.

Lovato había experimentado "complicaciones" después de su aparente sobredosis, lo que la mantuvo en el hospital más de lo esperado, incluyendo "náuseas, vómitos y fiebre alta", dijeron las fuentes la semana pasada.

Hubo informes de que Lovato tomó una sobredosis de heroína, pero una fuente cercana a ella negó eso.