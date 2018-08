Donald Trump advierte a los países que no hagan negocios con Irán tras reimponer sanciones a ese país

(CNN) - Donald Trump, presidente de Estados Unidos, advirtió que los países que hacen negocios con Irán "NO harán negocios con EE.UU.", ya que su gobierno volvió a imponer sanciones contra Irán este martes.

En un tuit publicado este martes, Trump describió las medidas como "las sanciones más mordaces" y advirtió que "subirían a otro nivel" en noviembre, cuando se vuelvan a imponer las sanciones de Estados Unidos sobre el petróleo iraní.

LEE: Mike Pompeo acusa al líder supremo de Irán de beneficiarse de 95.000 millones de dólares de un fondo de cobertura personal

"¡Estoy pidiendo PAZ MUNDIAL, nada menos!" Trump agregó.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2018

La advertencia de Trump parece estar dirigida a la Unión Europea (UE), que intenta proteger a las empresas europeas que comercian en Irán para que no se enfrenten a sanciones estadounidenses.

Las sanciones de Estados Unidos se están volviendo a imponer unilateralmente a Irán en oleadas luego de la decisión de Trump de retirarse del acuerdo nuclear iraní a principios de este año.

Hassan Rouhani, presidente de Irán, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Este martes, Europa lanzó una versión actualizada de su "Estatus de bloqueo" en un esfuerzo por proteger a las empresas de la UE que operan en Irán de ser sancionadas por EE.UU.

Pese a las medidas, las empresas que ya son adversas a operar en climas inciertos probablemente estarán aún menos inclinadas a comerciar con Irán en medio de la amenaza de medidas punitivas de Estados Unidos.

En tanto, Hassan Rouhani, presidente de Irán, lanzo este lunes su propio desafío a Donald Trump, diciendo que la República Islámica daría la bienvenida a las conversaciones con Estados Unidos "ahora mismo". "No tengo precondiciones. Si el gobierno de EE.UU. está dispuesto, comencemos ahora", dijo Rouhani durante una entrevista que se emitió en la televisión estatal la noche del lunes, hora local, horas antes de que Estados Unidos renovara las sanciones contra Irán.