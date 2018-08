Una tormenta de granizo dejó dos animales muertos y 14 personas heridas en un zoológico de EE.UU.

(CNN) - Bolas de granizo del tamaño de una pelota de golf causaron estragos en un zoológico de Colorado, EE.UU., este lunes, destrozando ventanas, dañando autos y enviando animales y humanos corriendo en busca de refugio.

La granizada masiva dañó edificios y hábitats de animales en wl Cheyenne Mountain Zoo en Colorado Springs. El zoológico estará cerrado el martes mientras evalúa el daño, dijo la directora de marketing, Jenny Koche.

Cinco personas heridas fueron llevadas a un hospital y nueve más fueron atendidas en la escena y luego dadas de alta, dijo Brian Vaughan, agente de información pública y capitán de bomberos del Departamento de Bomberos de Colorado Springs.

Un buitre del Cabo de 13 años de edad llamado Motswari murió en la tormenta junto con un pato criollo de 4 años conocido como Daisy, dijo Koche. Un tercer animal, un buitre, fue reportado inicialmente muerto, pero luego se supo que solo resultó gravemente herido.

Los animales y los humanos se escondieron para protegerse del repentino aluvión, dijo el visitante Jesse Barkalow, quien grabó video en su teléfono de osos corriendo alrededor de las rocas en un recinto mientras los perdigones de la lluvia helada los golpeaban.

"Los osos corrían y no había cobertura disponible para ellos", dijo.

La masiva tormenta de granizo destrozó las ventanas de automóviles en el estacionamiento y dañó los vehículos. La visitante Sherri Wullschleger dijo que el granizo rompió la ventanilla delantera de su auto, derribó los espejos laterales y destrozó el techo de vidrio corredizo.

Wullschleger estaba dentro de un edificio con una claraboya durante la tormenta, dijo. El granizo se estrelló contra el cristal y cayó en los recintos de los animales, dijo. "Fue muy aterrador."

Además de las cinco personas que fueron llevadas al hospital, muchos más invitados y miembros del personal sufrieron lesiones menores, dijo Koche.

"Todavía estamos tratando de descubrir la magnitud del daño y lo que se debe hacer para reabrir", añadió.

Travis Nichols de CNN contribuyó a este informe.