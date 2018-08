Argentina se preocupa y la India celebra: la Sub-20 albiceleste perdió 2-1 y estas son las reacciones en Twitter

(CNN Español) - Tras el desafortunado paso de Argentina por el Mundial de Rusia 2018, los hinchas argentinos no levantan cabeza. La selección Sub-20 de Argentina perdió este domingo ante su par de India por 2-1, en el torneo de L'Alcudia, celebrado en España, y la preocupación por la derrota se ha tomado las redes sociales.

La lógica indicaba que Argentina, un país con alta tradición futbolística y campeonatos mundiales en distintas categorías, derrotaría sin problemas a India, un país de cuyo fútbol se conoce poco.

No obstante, un detalle jugó a favor de India: Argentina jugó con un equipo de suplentes, según la prensa de su país, pues ya había asegurado el liderazgo del Grupo A del torneo amistoso.

En Twitter los argentinos no tuvieron piedad. Aún está fresco el recuerdo de su selección mayor, que no pudo superar los octavos de final en Rusia 2018, lo que generó decepción entre los argentinos amantes del fútbol y una posterior crisis que culminó con la salida del entrenador Jorge Sampaoli. Con todo esto, más de un usuario vio en esta derrota un motivo de preocupación para el futuro.

"Con India??? por dios!!! que se puede esperar de lo que viene para la mayor si estos son la base. Qué mal que estamos", tuiteó este usuario.

con india??? por dios!!! que se puede esperar de lo que viene para la mayor si estos son la base. Que mal que estamos.

— Cristian (@salgueiroc) August 5, 2018

"Viejo, Argentina perdió con India? INDIA? Jajajaja habrán jugado 11 jugadores de cricket", se burló este otro.

Viejo, Argentina perdió con India? INDIA? Jajajaja habrán jugado 11 jugadores de cricket

— Nacho R. (@RNacho) August 6, 2018

"No importa si jugaron con suplentes o para probar nuevas tácticas, es Argentina de la que estamos hablando", agregó este usuario.

India beating Argentina in any age group is a huge deal. Doesn't matter if they were playing with subs or trying out new tactics..this is freaking Argentina we are talking about

— Sharoon (@Ohzill) August 6, 2018

En tanto, otro usuario pidió un favor a las selecciones argentinas. "Aflojemos con los papelones en juveniles", tuiteó Ezequiel del bueno.

El Sub 20 de Argentina en fútbol perdió con la India. Aflojemos con los papelones en Juveniles, gracias

— Ezequiel del Bueno (@Ezedelbueno) August 6, 2018

La cuenta @Elpibedeoro_10, dedicada a tuitear contenido alusivo a Diego Maradona, optó por resumir las reacciones a la derrota de la Sub-20 de Argentina ante India con una imagen del 'Pelusa' en un gesto de aparente lamento y resignación:

Argentina Sub 20 perdió 2-1 vs India pic.twitter.com/JgWf8kIzvi

— El Pibe De Oro (@Elpibedeoro_10) August 6, 2018

En tanto, el usuario @maxmediavilla no tuvo reparos en calificar de "vergonzoso" el resultado. "No hay excusas, a estos pibes hay explicarles, menos Instagram y #botigatos y más fútbol por Tv", continuó.

Vergonzoso los del sub 20 de @argentina perdieron con India! No hay excusas,a estos pibes hay explicarles, menos Instagram y #botigatos y más fútbol por Tv

— Maxi Mediavilla (@maxmediavilla) August 5, 2018

Esta es la primera derrota de la selección Sub-20 de Argentina en el Torneo Internacional de Fútbol Sub-20 (C.O.T.I.F.) de L'Alcudia, torneo con "más de 30 años", según su página oficial. Los albicelestes debutaron goleando 4-0 a Venezuela, luego ganaron 2-0 a la Selección A Murciana y a Mauritania por el mismo marcador.

Pese a la derrota, Argentina clasificó primera en su grupo y jugará este lunes ante Uruguay, líder del Grupo B. El equipo charrúa es el único del torneo que permanece invicto: derrotó a Qatar (1-0), Marruecos (2-1), Selección A Valenciana (3-1) y empató 0-0 con Rusia.

¿Y cómo reaccionaron en la India? A los seguidores del fútbol en dicho país no les importa que Argentina haya jugado con suplentes: India "debe declarar hoy y cada año el 'día del fútbol' luego de que India derrotara a Argentina", dijo este usuario.

Indian Govt should declare "soccer day" of today in every year after India beats Argentina.

— Pradipta Bhaskar Chakraborty (@BhaskarPradipta) August 6, 2018

El usuario @AadityaNiikam calificó de "noticia sorprendente" el triunfo de la India, felicitando al equipo.

Amazing news! India's under20 football team stun Argentina:https://t.co/ftlZ4zDWls #Congratulations #follobackforfolloback #folloback #tweegram #football #India #ProudBoys

— Aaditya Niikam (@AadityaNiikam) August 6, 2018

En tanto, el usuario @devsafal optó por explicar algo del resultado, atribuyéndolo en parte a que entre 8 y 9 de los futbolistas argentinos no fueron prestados por sus clubes para este torneo. Y entre los 23 jugadores que participan en este torneo, los titulares jugaron en los primeros 3 partidos y en este partido los jugadores suplentes estuvieron en todas las posiciones". Aun así, agregó, "es un gran rendimiento de la India".

8-9top players of argentina was not realeased by their clubs for this tournament.And among the 23 players who are in this tournament the starters played in first3 matches and in this match the the bench players played in every position.Still this is a great performance from india

— Ratnadip deb (@devsafal) August 6, 2018