El incendio de California aumentó su tamaño durante el fin de semana y ahora es el segundo más grande en la historia del estado

(CNN) - Los catastróficos incendios siguen devastando California, y la situación empeoró durante este fin de semana cuando las llamas se duplicaron haciendo de este el segundo incendio más grande en la historia del estado.

Nadie ha quedado herido en el incendio de Mendocino Complex, que está compuesto por dos más: el incendio Ranch y el incendio River, que ha consumido el área alrededor de Clear Lake, en el norte de California.

Mendocino Complex Current Evacuation Map as of 8.5.18 / 9:11 a.m. #mendocinocomplex @MendoSheriff @lakecosheriffCA @mendocinonf @glenncountyoes pic.twitter.com/6oqZUcVGI4

Combinados, ambos forman el incendio más grande con el que los bomberos de California actualmente están batallando.

En total el incendio de Mendocino Complex ha devastado 273.664 acres, creciendo cerca de un 70% durante el fin de semana. Hasta el lunes en la mañana había sido contenido en un 30% y había destruído 75 residencias.

Bomberos exhaustos en todo el estado tratan de contener 17 grandes incendios que arden en condiciones de calor, sequedad y viento.

Trump responsabiliza de los incendios a las “malas leyes ambientales” de California

Más al norte, en el condado Shasta, el devastador incendio Carr cobró su séptima víctima este sábado cuando un trabajador de la compañía Pacific Gas & Electric murió mientras trabajaba junto con otras personas en restaurar la energía, dijo el portavoz de servicios públicos J.D. Guidi.

Durante el fin de semana, la Casa Blanca aprobó una declaración de desastre para el condado Shasta, permitiéndoles a los residentes afectados del incendio Carr solicitar asistencia federal por desastre, como vivienda temporal, reparaciones del hogar y otros programas.

Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump culpó las leyes medioambientales del estado por los incendios.

“Los incendios de California se están magnificando y empeorando por las malas leyes medioambientales que no permiten que una cantidad masiva de agua esté fácilmente disponible para ser utilizada adecuadamente”, tuiteó el domingo. “Está siendo desviada hacia el Océano Pacífico”.

California wildfires are being magnified & made so much worse by the bad environmental laws which aren’t allowing massive amount of readily available water to be properly utilized. It is being diverted into the Pacific Ocean. Must also tree clear to stop fire spreading!

No fue inmediatamente claro a qué leyes de California se estaba refiriendo Trump. Henri Grissino-Mayer, un profesor de geografía de la Universidad de Tennesee dijo que no tenía idea de lo que Trump se refería.

“California NO desvía agua hacia el océano”, le dijo él a CNN en un correo electrónico. “Es ridículo. Es verdad que el agua se desvía a las ciudades costeras para un suministro constante de agua, pero toda esa agua es utilizada por las comunidades costeras".

Más de 14.000 bomberos están batallando con los incendios en toda California. Equipos de bomberos de Australia y Nueva Zelandia están llegando al estado para ayudar a controlar los incendios.

“Combatir estos incansables incendios requiere un esfuerzo hercúleo", le escribió el gobernador de California Jerry Brown en una solicitud al presidente Donald Trump para que declarara estado de desastre.

Los equipos internacionales de bomberos tenían programado llegar a Redding, California, este lunes, según el director del Departamento de Bomberos de California (Cal Fire), Ken Pimlott.

Partes de Redding quedaron dañadas por el incendio Carr, que ha quemado más de 160.000 acres. Según Cal Fire, el fuego estaba contenido en un 43% a última hora del domingo.

El incendio Carr, ahora en su tercera semana, es el sexto más destructivo en la historia del estado, habiendo destruído más de 1.600 estructuras, según Cal Fire.

Cierran de manera indefinida algunas partes del Parque Nacional Yosemite

Otro grande incendio también en el norte de California, el incendio Ferguson, sigue ardiendo en su tercera semana.

Este incendio ha dejado dos personas muertas y 11 heridos. Y provocó el cierre indefinido de algunas de las partes más populares del Parque Nacional Yosemite, anunciaron funcionarios el domingo.

“En las últimas 48 horas, el fuego ha impactado todos los caminos utilizados para acceder al Valle de Yosemite, quemando árboles muertos y derribados que pueden volverse muy explosivos y caerse sin previo aviso”, dijo el Servicio de Parques Nacionales (SPN).

El Valle de de Yosemite es hogar de algunos de los destinos más famosos del parque.

“También hay riesgos significativos en el terreno para los bomberos. Estos peligros, junto con el comportamiento extremo del fuego y los frecuentes cambios climáticos, han hecho que esta sea una pelea de fuego extremadamente difícil ", según la declaración del SPN.

El incendio Ferguson empezó el 13 de julio. De los 89.633 acres quemados, los bomberos han intentado contener cerca del 38%, según las autoridades.

- Artemis Moshtaghian, Susannah Cullinane y Sara Weisfeldt de CNN contribuyeron con este reporte.