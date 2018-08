Michael Jordan sale en defensa de LeBron James ante ofensiva de Trump

(Bleacher Report) - La leyenda del baloncesto Michael Jordan expresó el sábado su apoyo a LeBron James luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteara criticando a la súperestrella de Los Ángeles Lakers.

De acuerdo con Geoff Bennett de NBC News, Jordan emitió un comunicado a través de un portavoz en el que dice: "Apoyo a LJ. Él está haciendo un gran trabajo por su comunidad".

LeBron James abraza a Michael Jordan tras un partido en 2014. (Photo by Streeter Lecka/Getty Images)

La noche del viernes, Trump cuestionó la inteligencia de James y sugirió que prefería a Jordan.

Los comentarios de Trump ocurrieron en reacción a una entrevista de James hecha por Don Lemon de CNN esta semana.

Durante la entrevista, James se expresó en forma negativa de Trump y dijo creer que el presidente era divisor: "Lo que he notado en los últimos meses es que él ha utilizado los deportes para dividirnos, y eso es algo con lo que no me puedo relacionar".

Jordan fue el último de una larga lista de jugadores y exjugadores de la NBA que salieron en defensa de James.