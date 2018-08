Trump ataca a LeBron James por entrevista con Don Lemon de CNN. Y así le respondieron

(CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insultó a la estrella de la NBA LeBron James y al periodista de CNN Don Lemon en un tuit el viernes por la noche.

Lemon había entrevistado a James respecto a sus contribuciones en su ciudad natal, Akron, Ohio, incluyendo una nueva escuela pública. Pero también hablaron sobre política. James dijo que Trump había utilizado los deportes y a los atletas para dividir al país.

"No puedo sentarme y no decir nada", dijo James.

Poco antes de la medianoche, Trump respondió: "Lebron James acaba de ser entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon. Él hizo ver inteligente a Lebron, lo cual no es fácil".

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018

"¡Me gusta Mike!", añadió Trump en lo que pareció ser una referencia al debate actual sobre quién es el mejor jugador de la NBA de todos los tiempos, James o Michael Jordan.

La entrevista con James fue importante para Lemon, quien presenta el programa "CNN Tonight" entre semana. La entrevista se transmitió originalmente el lunes, y se repitió el viernes.

La insultante respuesta de Trump fue curiosa por muchas razones. En el pasado él ha alabado a James, llamándolo repetidamente un gran jugador y un "gran sujeto".

Esos tuits fueron en 2013 y 2015.

Más recientemente, en 2017, Trump dijo en Twitter: "Nunca veo a Don Lemon".

Su afirmación insistente de que nunca ve CNN se contradice frecuentemente por sus quejas sobre la cadena.

The New York Times reportó la semana pasada que Trump se enfureció cuando subió al avión presidencial y vio que el televisor de la primera dama estaba sintonizado en CNN. Él evidentemente quería que todos los televisores sintonizaran Fox News. En respuesta, un portavoz de Melania Trump dijo que ella vería "el canal que quisiera".

El departamento de relaciones públicas de CNN se refirió de forma astuta a esa situación en respuesta al insulto de Trump el sábado por la mañana.

"Parece que @FLOTUS tenía el control remoto anoche", escribió @CNNPR. "Esperamos que ambos vieran el increíble trabajo de @KingJames".

Algunos críticos de Trump acusaron que el tuit era otra demostración de racismo del presidente. El aclamado periodista deportivo Bill Simmons escribió que James es un "tipo listo" y "uno de los atletas más considerados que tenemos". Dijo que el golpe de Trump "se siente más que un poco racista".

El sábado, Lemon respondió al ataque de Trump con una pregunta en Twitter: "¿Quién es el verdadero tonto? ¿Un hombre que pone niños en aulas o uno que pone niños en jaulas?".

Lemon añadió el hashtag #BeBest, una referencia a la iniciativa de Melania Trump para apoyar la amabilidad y el respeto.