Terminator: regresa Sarah Connor (junto a una colombiana)

(CNN) - Ve y mata, Linda Hamilton.

Hemos visto por primera vez un avance de la secuela de "Terminator", aún sin título, que llegará en noviembre de 2019. En él aparece Linda Hamilton, lista para la acción, como Sarah Connor, su famoso personaje.

Official first look at the new #Terminator featuring Natalia Reyes, Mackenzie Davis and Linda Hamilton. Directed by Tim Miller (DEADPOOL). Produced by James Cameron and David Ellison. In theatres 11.22.19. pic.twitter.com/mOz3rxfbAN

— Terminator (@Terminator) August 1, 2018

"Primer vistazo oficial al nuevo #Terminator con Natalia Reyes, Mackenzie Davis y Linda Hamilton. Dirigido por Tim Miller (DEADPOOL)", se lee en un tuit de la cuenta de "Terminator". "Producido por James Cameron y David Ellison. En los cines 11.22.19" , continúa.

Natalia Reyes, actriz colombiana, tendrá su debut en Hollywood con la nueva entrega de esta saga.

El guionista de la película, Billy Ray, también compartió la imagen.

Writing can be hard. Writing SARAH CONNOR was a blast. Also a privilege & an honor.

Guess what her first line in the movie is?

Can't tell you. Sorry. But you're going to LOVE it.

And seriously, LOOK AT HER.

SHE'S the Captain now...#Terminator @ParamountPics @Skydance pic.twitter.com/7G1y7q6H8W

— Billy Ray (@BillyRay5229) August 1, 2018

"Escribir puede ser difícil", tuiteó. "Escribir a SARAH CONNOR fue una maravilla. También, un privilegio y un honor", tuiteó Ray.

La película original es de 1984 y trata de un androide indestructible, interpretado por Arnold Schwarzenegger. La saga tiene una base de seguidores muy fiel que considera al personaje Sarah Connor su reina.

La película ayudó a lanzar a Schwarzenegger y Hamilton al estrellato.

La secuela de "Terminator" llega a los cines el 22 de noviembre de 2019.

Linda Hamilton, en la primera entrega de Terminator.