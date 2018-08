La pena de muerte en el mundo: 10 datos que debes saber

(CNN Español) - El papa Francisco modificó el catecismo de la Iglesia católica y determinó que la pena de muerte es inadmisible en todo caso. La institución religiosa, que cuenta con unos 1.200 millones de fieles en todo el planeta, dio a conocer el cambio este jueves y, desde el Vaticano, envió un mensaje a los obispos de todo el mundo, comunicándoles la novedad.

El anuncio puso sobre el tapete la realidad de la pena de muerte en distintos países. En muchos, no necesariamente de mayoría católica, esta aún es considerada una condena válida para delitos comunes.

Basados en información de Aministía Internacional, ONG especializada en derechos humanos, son 56 países en el mundo los que mantienen la pena de muerte en su legislación. Te presentamos otros 10 datos sobre la pena de muerte en el mundo.

1. Estados Unidos: el único país en toda América

Estados Unidos es el único país del continente americano que sigue ejecutando a personas tras condenarlas a pena de muerte. En 2017, EE.UU. realizó 23 ejecuciones y ha emitido 41 condenas.

En ocho estados de EE.UU. se registraron ejecuciones por pena de muerte.

Activistas pro derechos humanos de Pakistán protestan contra la pena de muerte. (Crédito: AAMIR QURESHI/AFP/Getty Images)

2. China, el país con más ejecutados

Si bien China es considerado el país en el que más ejecuciones por pena de muerte se realizaron en 2017, se desconoce la cifra exacta. El motivo: las ejecuciones son consideradas secreto de estado en el país asiático.

No obstante, AI estima que hubo "miles" de ejecuciones en China durante 2017 (al no ser confirmada la cifra, no está incluida en la contabilidad anual, indica AI). La institución considera que China es uno de los países en el que muchas de las condenas a muerte emitidas "se basan en 'confesiones' obtenidas mediante tortura".

Excluyendo a China, el 84% de las 993 ejecuciones registradas en 2017 ocurrieron en Irán (507), Arabia Saudí (146 muertes), Iraq (125) y Pakistán (60).

Se precisa que Irán ejecutó al menos a 507 personas, el 60% del total de ejecuciones confirmadas en Oriente Medio y el Norte de África. "Al menos cinco personas fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años, y otras 80, como mínimo, permanecían condenadas a muerte", precisa la institución.

En Arabia Saudí, en tanto, hubo 146 personas ejecutadas, el "17% del total de ejecuciones confirmadas en la región y un número levemente inferior al alcanzado en 2015 (158), que constituyó la cifra más alta registrada en ese país desde 1995", explica AI.

4. 142 países abolicionistas

Dos países se sumaron en 2017 a la lista de los que abolieron la pena de muerte en la ley o en la práctica: Guinea y Mongolia.

Guatemala, precisa AI, abolió la pena de muerte para los delitos comunes. Gambia, en tanto, firmó un tratado internacional en el que se comprometió como Estado a poner fin a las ejecuciones y abolir la pena de muerte en sus leyes.

6. Abolida para delitos comunes en América Latina en...

Guatemala, El Salvador, Perú, Brasil y Chile han abolido la pena de muerte para delitos comunes.

En Perú, por ejemplo, la pena de muerte está estipulada como opción para casos de traición a la Patria y terrorismo, según su Constitución. Sin embargo, este país y otros sin firmantes del Pacto de San José que indica en su artículo 4 que "nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente".

7. Abolida para todos los delitos en América Latina en...

Estos son los países que no estipulan a la pena de muerte como una sentencia válida: México, República Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Surinam, Guyana Francesa, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina.

9. Sin juicios justos

AI asegura que en varios países, las ejecuciones por pena de muerte no se fundamentan en procesos judiciales justos. Es por ello que supone "la obtención de 'confesiones' mediante tortura u otros malos tratos". Eso pasó, entre otros países, en: Arabia Saudita, Bahréin, China, Iraq e Irán.

10. Menos ejecuciones

En 2017 se registraron 993 ejecuciones por pena de muerte, un 4% menos que el año anterior (1.032 ejecuciones) y 39% que en 2015 (1634). Fue en este año, 2015, el que registró la cifra más alta desde 1989.

