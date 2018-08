(CNN) - La Casa Blanca informó este jueves que el presidente de EE.UU., Donald Trump, recibió una carta este primero de agosto de parte de Kim Jong Un, líder de Corea del Norte.

"La correspondencia frecuente entre los dos líderes está dirigida a darle seguimiento a la cumbre en Singapur y a avanzar en los compromisos adquiridos en la declaración conjunta", explicó la Casa Blanca.

Trump agradeció a Kim por la "linda carta" este jueves en la mañana escribiendo: "Gracias, presidente Kim Jong Un por mantener su palabra y comenzar el proceso de devolver a casa los restos de nuestros amados caídos que estaban desaparecidos. No estoy sorprendido por esta acción cordial. También, gracias por su linda carta. Espero verlo pronto".

Thank you to Chairman Kim Jong Un for keeping your word & starting the process of sending home the remains of our great and beloved missing fallen! I am not at all surprised that you took this kind action. Also, thank you for your nice letter – l look forward to seeing you soon!

El miércoles, 55 cajas de lo que se cree fueron los restos de estadounidenses que fueron asesinados o capturados durante la Guerra de Corea fueron trasladados a una base militar en Hawai, luego de ser entregados a funcionarios estadounidenses que viajaron a Corea del Norte la semana pasada.

¿Habrá una próxima cumbre Trump-Kim?

Durante su reunión en Singapur en junio, el presidente Trump expresó la posibilidad de una invitación al joven autócrata de Corea del Norte para que lo visite en la Casa Blanca.

Desde entonces, sin embargo, el secretario de Estado Mike Pompeo ha admitido a los legisladores que Corea del Norte ha mostrado pocos indicios de que avance hacia la desnuclearización.

Al comparecer ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado a fines de julio, Pompeo reconoció que las fábricas de Corea del Norte "continúan produciendo material fisionable" utilizado en la fabricación de armas nucleares.

Pompeo también le dijo al comité que avanzar hacia la desnuclearización concreta es "un proceso" y agregó que "definitivamente tomará tiempo".