Una española niega el asiento de metro de Madrid a una niña latina y los pasajeros le recriminan

(CNN Español) - Madrid, capital de España, vive esta semana una ola de calor. Con ella, los servicios de transporte público, como el metro de la ciudad, se llenan de transeúntes que evitan andar en las horas de mayor incidencia del sol. En uno de estos vagones abarrotados del martes por la tarde, una madre fue a sentar a su hija en un asiento libre. Entonces otra mujer les impidió el paso. Así lo relató un fotógrafo que captó en video el episodio que ha causado indignación, pues según él la madre y la hijas eran "de aspecto latino".

La mujer, de avanzada edad, gritó a la niña, que tendría unos cinco o seis años, según el fotógrafo, para que no se sentara. Además, comenzó a gritar "sinvergüenza" hacia el lugar en el que estaba la menor (que no aparece en las imágenes), sin que quede claro si se refería a ella o a otras personas del vagón. Así se escucha en el video.

"¿Por qué una niña pequeña tiene que estar aquí? ¿Sentarse, una niña pequeña? ¡Vamos!", continúa gritando la mujer, que recibe multitud de respuestas por parte de los demás viajeros.

CNN en Español no ha podido determinar la identidad de la mujer.

En medio de una acalorada discusión la mujer hace varios comentarios de de los 'problemas' que, según la mujer, causa la inmigración en España.

Ante las críticas de los compañeros de vagón, la señora espeta: "¡Mira cómo estamos los españoles!". Mientras, la menor se veía "asustada" viendo la reacción y formas de la mujer, según relató a CNN en Español Iram Martínez, fotógrafo que grabó el momento.

MIRA: Hombre que recibió insultos racistas de una mujer en California aconseja calma en estos casos

Rápidamente varios ocupantes del vagón arremetieron contra la mujer. "Eres una racista, ¿cómo estamos los españoles?", le espetó una joven que estaba de pie al lado de la mujer. El resto de usuarios del metro también reaccionaron en contra de esta actitud: "Estamos mal por culpa de mujeres como usted", se escucha en el video a otra mujer.

La mujer siguió con su retahíla: "¿No pagamos los españoles a todos los que vienen aquí?". "Pagamos la Seguridad Social y no te hacen caso. Vienen ellos y no pagan, y sí". Las respuestas de los pasajeros eran continuamente en contra de sus argumentos: "Por favor, señora, que ha dicho usted unas cosas que dan vergüenza", se escucha otra voz recriminar.

También hay quien recuerda a la mujer que, hace años, quienes tuvieron que salir de su país fueron los españoles.

El video, publicado por la revista Infamia en Twitter este miércoles, se hizo viral en apenas unas horas.

En nuestro país lo normal es reaccionar ante el racismo, no permitir que nadie sea discriminado por su color de piel. Así lo demuestran estos pasajeros del metro de Madrid cuando una mujer intenta impedir a una niña sentarse por ser inmigrante. pic.twitter.com/BMpMw8KXTz

— Íñigo Errejón (@ierrejon) August 1, 2018

"Dar difusión a este tipo de reacciones está bien. Nos hace ver que estamos en un mundo avanzado". "Hace falta que la gente reaccione", opinó el fotógrafo.

MIRA: 5 incidentes racistas contra hispanos que causaron indignación en EE.UU.

Martínez, mexicano que lleva 17 años viviendo en España, contó a CNN en Español que, pese a los comentarios "terribles que hace la señora", con lo que se quedó fue con la reacción de la gente. "Hicieron mi día", dijo. "Me gustó que el vagón entero la mirara y le recriminara el comportamiento tan racista y, además, intentaran hacerla ver que no tenía ningún derecho".

MIRA: Ana Navarro: "El racismo debe pagar las consecuencias"

La gente empezó a hablar con la mujer y la familia latina aprovechó para irse del vagón en la siguiente parada. "Cada vez se unía más gente del vagón contra la mujer", dijo el fotógrafo, que relató que la mujer aseguró en un momento (que ya no sale en el video) que todos los que estaban callados pensaban como ella. Ahí más personas se unieron a la discusión para negar tal afirmación. "Señora, yo no estoy de acuerdo con usted. Todos tenemos el mismo derecho y no hay que diferenciar por el color de la piel o dónde hemos nacido", le respondió el propio Martínez.