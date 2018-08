(CNN en Español) – ¿Qué pasa cuando se juntan los poderes de Dios y el diablo en un predicador que ha perdido su fe? Esta es la trama central de la serie "Preacher" que regresa con una tercera temporada. En ella el predicador Jesse Custer vuelve a un lugar que ha evitado toda su vida: su hogar.

Esta serie está basada en el cómic Vertigo Comics y está escrita por Garth Ennis y Steve Dillon. A partir del 1 de agosto, el sistema de streaming Crackle estrena la tercera temporada de 10 capítulos para toda Latinoamérica. Veremos al personaje de Jesse, interpretado por el actor Dominic Cooper, regresando a Angelville, su viejo hogar. Aquí, junto a los personajes de Tulip y Cassidy, encontrarán viejos resentimientos y obligaciones mortales.

Hasta aquí la serie parece ser algo dramática, pero cuando hablamos que este predicador, quien dejó de creer en Dios, convencido de que este, ha abandonado su puesto en los cielos y que ha hecho a un lado sus deberes, es cuando las complicaciones comienzan a presentarse. Nuevos personajes, el rompimiento de dos dimensiones —humana y divina— y los poderes divinos y demoníacos se unen en una misma persona.

Conversamos con los creadores de la serie, el actor Seth Rogen y el director Evan Goldberg, sobre lo que representa tener una tercera temporada de esta serie.

Sobre si en esta tercera temporada, Jesse encontrará a Dios, Rogen responde: "No lo sé (risas). Bueno, sí lo sé, pero no puedo decirles para que vean la serie".

Esta tercera temporada marca el inicio del enfrentamiento de los problemas internos del personaje principal. Al respecto, el director Evan Goldberg comenta: "En esta tercera temporada veremos cómo Jesse tiene que enfrentar los problemas de su pasado. Regresa con su familia a quienes debe encarar y de alguna u otra manera superar las diversas situaciones con las que creció. Es un viaje muy personal a su vida en donde deberá ponerse frente a los demonios con los que creció".

Series como “True Blood” y películas como “Entrevista con el vampiro” se desarrollan en Nueva Orleans ¿Qué tiene esta ciudad que se convierte en una sede vampiresca? Seth aseguró que: “Si eres un vampiro en Estados Unidos, definitivamente debes de vivir en Nueva Orleans, a diferencia de Las Vegas, que no es la ciudad óptima para ellos. Es una de las ciudades más antiguas del país... de hecho, en Nueva Orleans está el bar más antiguo, combinado con la riqueza histórica que tiene".

Are you looking for a fist fight? Catch up on the latest episode of #Preacher On Demand or the AMC App.

A post shared by PREACHER (@preacheramc) on Jul 24, 2018 at 4:31pm PDT

¿Por qué consideran que las series sobre demonios, ángeles, vampiros, hombres lobo y personajes de otras dimensiones hacen que el público no se las pierda?

Goldberg responde: “La sociedad siempre ha tiene una fascinación por este tipo de historias. Hoy en día los efectos especiales con los que puedes trabajar te muestran cosas que, al verlas, parecen reales. Las historias son actuales y la gente se puede involucrar de una manera como nunca antes lo pudo hacer”.

¿Qué harías si perdieras tu fe? De esto trata "Preacher". (Crédito: Crackle)

En caso de que no hayas visto o escuchado nada de esta serie, aquí el resumen: "Preacher" cuenta la historia del predicador Jesse Custer (Dominic Cooper), su exnovia Tulip (Ruth Negga) y un vampiro irlandés llamado Cassidy (Joseph Gilgun), mientras se embarcan en un viaje por carretera para encontrar a Dios y se ven envueltos en una retorcida batalla que abarca el cielo, el infierno y todos los lugares intermedios.

La tercera temporada de Preacher se estrena el 1 de agosto en la plataforma Crackle.