ICE dice que es "falso" el reporte de la muerte de niño bajo su custodia

(CNN) - El Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) asegura que los mensajes recientes en las redes sociales que informan sobre la muerte de un niño bajo custodia en una instalación de Dilley, Texas, son falsos, según un tuit en la cuenta verificada de la agencia en Twitter.

"Los informes de que un niño murió bajo custodia de ICE en Dilley son falsos", dijo la agencia a través de Twitter este miércoles por la mañana.

Reports that a child died in ICE custody at Dilley are false.

— ICE (@ICEgov) August 1, 2018

En busca de mayor información, CNN ha escrito y llamado a los abogados asociados con las publicaciones en las redes sociales.