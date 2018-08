(CNN) - El Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) asegura que los mensajes recientes en las redes sociales que informan sobre la muerte de un niño bajo custodia en una instalación de Dilley, Texas, son falsos, según un tuit en la cuenta verificada de la agencia en Twitter.

"Los informes de que un niño murió bajo custodia de ICE en Dilley son falsos", dijo la agencia a través de Twitter este miércoles por la mañana.

Reports that a child died in ICE custody at Dilley are false.

— ICE (@ICEgov) August 1, 2018

En busca de mayor información, CNN ha escrito y llamado a los abogados asociados con las publicaciones en las redes sociales.

Una corte federal en California ordenó este lunes al gobierno de Estados Unidos hacer cambios inmediatos en cómo trata a los niños inmigrantes indocumentados que tiene detenidos en instalaciones de seguridad como la de Dilley.

La orden de la corte va desde demandas muy precisas, como entregar un consentimiento informado o una orden de la corte antes de darles a los niños medicamentos psicotrópicos en el Centro de Tratamiento Shiloh en Texas, hasta órdenes generales, como requerir al gobierno que deje de imponer condiciones que han llevado a meses de atraso antes de que devuelva los niños a sus padres o familiares.

CNN reportó previamente sobre los abusos de gran alcance en el Centro de Tratamiento Shiloh y otras instalaciones descritas por los niños en declaraciones bajo juramento. Entre los casos están los de niños que habían sido medicados de manera forzada, asaltados y su movilidad restringida durante largos periodos de tiempo, entre otras acusaciones.

En su sentencia, la jueza de la Corte del Distrito, Dolly Gee, acordó que el gobierno había violado los términos de un acuerdo de alto perfil, alcanzado en 1997, que dicta cómo deben ser tratados los niños en el sistema dirigido por la Oficina federal de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés).