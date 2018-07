Facebook descubre y elimina supuesta red de páginas y cuentas rusas que pretendían influir en política de EE.UU.

(CNNMoney) - Facebook eliminó una red de cuentas y páginas involucradas en lo que denominó "comportamiento coordinado y falso", dijo la compañía este martes.

En reuniones informativas en Capitol Hill, Facebook les dijo a los legisladores que sospecha que un grupo ruso está detrás de más de 30 páginas que defienden posturas políticas de Estados Unidos, según una fuente del Congreso informada sobre el asunto.

Una página promovió una marcha "No Unite the Right 2", una demostración en contra a un evento planeado de "Unite the Right" que coincidía con el primer aniversario de la marcha en Charlottesville en la que murió una mujer. También hubo un esfuerzo por amplificar el mensaje "Abolir el ICE" impulsado por los liberales, dijo la fuente.

Públicamente, Facebook dice que no sabe con certeza quién estaba detrás de la red, pero dice que ha "encontrado pruebas de algunas conexiones entre estas cuentas" y las cuentas que habían sido ejecutadas por trols rusos en el período previo a la elección presidencial de 2016. La compañía también dijo que había informado sobre la red a la policía y al Congreso.