Millones de personas quedarían excluídas de la ciudadanía india en un controversial censo

(CNN) - Las autoridades de la India han dejado los nombres de al menos cuatro millones de personas fuera de una controversial lista de registro en el estado de la frontera noreste de Assam, dejando un manto de duda sobre su ciudadanía.

La publicación este lunes del Registro Nacional de Ciudadanos (NRC, por sus siglas en inglés) llega en medio de la ira popular por la inmigración ilegal en Assam, que comparte una frontera porosa con Bangladesh.

Los proponentes del registro dicen que esto ayudará a erradicar a los inmigrantes ilegales bangladesíes, pero la medida ha provocado temores de posible deportación entre cientos de miles de musulmanes blangladesíes de Assam.

Un grupo de personas hace filas para verificar sus nombres en el primer borrador del Registro Nacional de Ciudadanos (NRC) en la aldea de Gumi del distrito de Kamrup en el estado indio de Assam el 1 de enero de 2018.

La decisión de imponer un registro estatal de ciudadanos ha generado comparaciones con el estado de Rakáin de Mianmar, donde los musulmanes rohinyás han enfrentado durante mucho tiempo persecución debido a sus ancestros blangladesíes.

El año pasado, cientos de miles de rohinyás fueron forzados a cruzar la frontera hacia Bangladesh como parte de un ataque que la ONU calificó como limpieza étnica.

Las tensiones sobre la ciudadanía han estado presentes en Assam durante décadas, y volvieron a surgir a principios de este año con un esfuerzo del Gobierno para erradicar a los “bengalíes” y “extranjeros”.

Muchas de las comunidades bengalíes del estado han vivido en la India durante décadas, luego de cruzar hacia Assam durante la sangrienta lucha por la independencia de Bangladesh (anteriormente Pakistán Oriental) en 1971. Muchos otros llegaron desde hace mucho más tiempo, llegando antes de la independencia de la India en 1947.

Proceso de apelación

La seguridad ha sido reforzada en todo el estado, conocido por ser rico en té, en previsión de una posible violencia contra la inmigración a raíz de la publicación del registro.

De los 32,9 millones de habitantes del estado, 28,9 millones de personas han sido reconocidos como ciudadanos legales.

Assam es el único estado en la India que tiene un registro de ciudadanía. Fue creado en 1951 para identificar a los ciudadanos indios de los ilegales que provenían de Pakistán Oriental.

La fecha de corte para ser elegible como un ciudadano Indio es marzo 24 de 1971, un día antes del comienzo de la Guerra de Liberación de Bangladesh.

Las autoridades dicen que nadie será deportado hasta que se clarifique un proceso de deportación. Los funcionarios han asegurado que los que quedaron fuera de la lista podrán presentar apelaciones desde el 30 de agosto hasta el 28 de septiembre de 2018.

Anand Sharma, líder del principal partido opositor de la India, Congreso Nacional Indio, dijo que la credibilidad del proceso fue cuestionable.

“Esto tiene repercusiones interestatales, que involucra aspectos humanitarios y nuestra relación con el vecino Estado de Bangladesh”, le dijo Sharma a los reporteros este lunes.

“Las familias no deben ser separadas. El gobierno de Assam debe tener una reunión con todos los partidos políticos del Estado”, agregó.

Sanjoy Hazarika, activista de derechos humanos y director de la Commonwealth Human Rights Initiative, escribió en el Economic and Political Weekly que no estaba claro qué pasará con aquellos que se queden sin ser parte de un Estado.

“Aunque un número de inmigrantes ilegales pueden emerger con el NRC, no hay claridad de lo que ocurrirá después de la identificación y apelación: ellos no pueden ser deportados porque no hay tal acuerdo entre la India y Bangladesh. ¿Serán dejados en el limbo sin derechos? Muchos, tanto hindúes como musulmanes aparentemente han establecido hogares y negocios, escuelas, granjas y fábricas. Entre estas personas hay estudiantes de colegios y universidades”, escribió Hazarika.

Quedan en el limbo

Hablando en una conferencia de prensa después del lanzamiento del registro, Sailesh, registrador general y comisionado del Censo de la India, intentó calmar los ánimos, sugiriendo que el Gobierno del estado debería empezar un periodo de “reclamos y objeciones".

“Esperaremos a que finalice el NRC... no se tomarán acciones punitivas o penales”, agregó Sailesh.

El ministro del Interior de la India, Rajnath Singh, envió un comunicado el 22 de julio diciendo: “Las reglas de ciudadanía establecen que cualquier persona que no esté satisfecha con las aseveraciones y objeciones pueden apelar ante el Tribunal de Extranjeros. Entonces, no se ingresará a nadie en un centro de detención después de la publicación del NRC”.

En 1983, cientos de personas fueron asesinadas en Assam por multitudes que intentaban expulsar a los inmigrantes musulmanes.

El renovado proceso de actualización empezó en 2015 bajo la supervisión de la Corte Suprema de la India.

Aquellos cuyos nombres o los nombres de sus descendientes aparecieron en el NRC 1951 se incluirán en el borrador final, que se espera sea lanzado en diciembre de 2018.