Multitudes de canguros toman las calles de Canberra, Australia, por la escasez de alimentos

(CNN) - La escasez de alimentos ha llevado a grupos de canguros en Canberra hasta los campos deportivos de la ciudad, los patios traseros, los bordes de las carreteras y cualquier otro espacio de hierba en la capital australiana.

Los residentes de Canberra han publicado en las redes sociales imágenes de los marsupiales saltando fuera de sus hábitats habituales. Pero, más allá de la oportunidad para tomar lindas fotografías, los canguros hambrientos corren el riesgo de morir en las carreteras ya que sus horas de alimentación coinciden con los momentos de mayor tráfico.

Nothing like waking up in the Nation’s capital to find a kangaroo in the back yard. pic.twitter.com/PdppNxcbrt

— Robert Gotts (@CommentatorGen) July 25, 2018

Between car parking & work in the heart of #Canberra (near our sole railway station) – an entire troop of kangaroos (more than pictured) #cbr pic.twitter.com/12fgWEkjIP

— Craig Thomler (@craigthomler) July 25, 2018

Canberra tiene más de 30 reservas naturales, la mayoría aloja cientos de canguros grises orientales, y no es inusual verlos en las reservas o en carreteras o patios cercanos, dijo a CNN Daniel Iglesias, director del Servicio de Parques y Conservación del Territorio de la Capital Australiana (ACT).

Pero dijo que este invierno los animales eran mucho más visibles.

"Canberra está experimentando una tormenta perfecta de dificultades para sus canguros. Este invierno se registraron nuevos récords en Canberra de noches frías y heladas. Esto, junto con condiciones muy secas con muy poca lluvia en junio y julio, significa que hay muy poca comida para los canguros", dijo Iglesias por correo electrónico.

"Los óvalos deportivos, los patios suburbanos, los patios de recreo y los bordes de las carreteras son los pocos lugares que ofrecen césped verde en Canberra en este momento y actúan como imanes para los canguros", dijo.

Conducir en áreas con grandes poblaciones de canguros es desacertado durante el amanecer y el atardecer ya que los animales pueden saltar delante de los vehículos en movimiento sin previo aviso. Muchos automóviles más grandes en las áreas rurales tienen "barras de canguros" en la parte delantera del vehículo, para actuar como protección para los que están en el automóvil, en caso de que se produzca una colisión con un canguro.

It is time to declare a kangaroo plague in Canberra. Enough with the vehicle damage. Vegetation under threat. We need some solutions @canberratimes @abccanberra @Craigallenabc

— Paul Osborne AAP (@osbornep) July 4, 2018

Very Canberra start to the morning: hitting a kangaroo on the way to the airport --.

— Ellen Broad (@ellenbroad) July 4, 2018

Los canguros son animales sociales y viven en grandes grupos, a menudo encabezados por un macho dominante.

"Conoce dónde se encuentra tu grupo de canguros local y evítalos, o reduce la velocidad, especialmente durante los períodos de mayor movimiento, en el crepúsculo y el amanecer", dijo Iglesias.

"La gente también debe mantener a su perro lejos, ya que puede ser muy estresante para los canguros ser perseguidos por los perros y los perros también corren el riesgo de ser golpeados".

En su página web, el gobierno del Territorio de la Capital Australiana (ACT, por sus siglas en inglés) dice que la población de canguro gris oriental de Canberra hace que la ciudad sea calificada como "capital del canguro" de Australia.

One. One kangaroo!Two. Two kangaroos!Three, four, five, six, seven, eight, nine!Nine Kangaroos! Ah ha ha ha ha!--‍♂️--#CanYouTellMeHowToGet to #SpaceStreet#SpaceMenagerie Kangaroos outside our fence.-- pic.twitter.com/HENlXZ3Qh0

— CanberraDSN (@CanberraDSN) July 12, 2018

El Departamento de Medio Ambiente de ACT dice que los números han aumentado en la medida en que algunas reservas naturales tienen una de las mayores densidades de canguros por kilómetro cuadrado en Australia, hasta casi 700 por kilómetro cuadrado.

Plaga de canguros

Los canguros son considerados una plaga en la mayoría de las áreas de Australia y el sacrificio es legal.

El gobierno de ACT lleva a cabo un sacrificio anual, que según dice tiene como objetivo disminuir el impacto de los animales en los ecosistemas y las amenazas a algunas especies locales de flora y fauna.

El sacrificio de este año finalizó el 27 de julio. Iglesias dijo que 3.253 canguros habían sido retirados de siete de las reservas de Canberra, pero que todavía había "decenas de miles" en la ciudad.

Los residentes humanos todavía dominan en la capital, que tiene una población de alrededor de 400.000 personas, pero en toda Australia hay el doble de canguros que de humanos.

Según un informe de 2016, hay más de 44 millones de canguros en el país. A partir del Censo de 2016, Australia tiene una población humana de 24 millones.

When a Canberran walks to work in the morning they are required to pay respect to our macropod overlords. Good morning skippies. #canberralife pic.twitter.com/2R1z0zJlqq

— Jane O'Dwyer (@msodwyer) May 3, 2018

Actualmente en Canberra, los canguros buscan comida al mismo tiempo que los residentes viajan entre sus hogares y lugares de trabajo.

"Los días cortos de invierno significan que las personas viajan al trabajo al amanecer y al hogar al anochecer, juntando a los automovilistas y canguros de una manera potencialmente letal para los canguros", dijo Iglesias. "Los guardaparques de vida silvestre están reportando un número récord de accidentes con Canberra en el objetivo para registrar su mayor recuento de canguros reportados muertos por colisiones con automóviles".

Los automovilistas que golpean a los canguros no deberían intentar moverlos, ya que podrían ponerse en peligro, dijo, y señaló que los residentes deben ser cautelosos con los animales.

Lots of spectators when enjoying your round of golf @goldcreekcc #canberra #australia #TheOpen2018 #openweekend #playgolf #golfspectator pic.twitter.com/4CGVbKAyja

— Gold Creek Country Club-Managed by Troon Golf (@goldcreekcc) July 22, 2018

"Los canguros se acostumbrarán a tener gente a su alrededor y su deseo de encontrar comida abrumará su naturaleza prudente. Las personas nunca deberían acercarse a un canguro para acariciarlo o alimentarlo; inevitablemente confundirá sus avances bien intencionados y corres el riesgo de ser golpeado en autodefensa".

- Tara Mulholland, de CNN, contribuyó a este reporte.