La muerte de un oso polar a manos del empleado de un crucero provoca indignación

(CNN) - Una compañía de cruceros de Alemania es blanco de la indignación luego que uno de sus empleados disparara y matara a un oso polar en Noruega después de que el animal atacara a otro trabajador.

Hapag-Lloyd Cruises dijo que su barco se encontraba atracado el sábado en Spitsbergen, la mayor de las islas en el archipiélago noruego de Svalbard, cuando el oso atacó a un guardia contratado para bajar a tierra antes que los pasajeros y asegurarse de que no había osos polares en el área.

El guardia sufrió heridas en la cabeza que no ponen en riesgo su vida y fue trasladado vía aérea, dijo Hapag-Lloyd Cruises en un comunicado en Facebook.

"El incidente ocurrió cuando el equipo de guardias para osos polares integrado por cuatro personas, quienes siempre se encuentran a bordo en este tipo de expediciones, como así lo requiere la ley, se preparaban para bajar a la orilla", dijo la compañía.

Sin embargo, ellos no vieron a un oso que atacó a uno de los guardias, dijo la compañía. Los otros guardias le dispararon al oso después de intentar retirar al animal, sin éxito, dijo la compañía.

"Tuvo que registrarse una intervención por razones de autodefensa y para proteger la vida de la persona atacada", dijo la compañía. "Lamentamos mucho que este incidente haya ocurrido".

El incidente ocurrió durante un crucero de 10 días a bordo del MS Bremen, un barco que puede transportar hasta 155 pasajeros.

El Fondo Mundial para la Naturaleza incluye a los osos polares en su lista de especies vulnerables.

"Es increíblemente trágico", dijo a CNN el domingo Jeff Corwin, conservacionista de la vida silvestre. "Cuando quedan únicamente 25.000 osos polares en el planeta, cada uno de ellos es importante.

"Cuando estás en este ecosistema como turista, como explorador o como científico, tienes la responsabilidad de seguir los protocolos para tener seguridad y que no interfieras con el comportamiento salvaje de los osos polares".

Las reacciones en internet al incidente fueron ampliamente críticas.

"'Acerquémonos demasiado a un oso polar su ambiente natural y luego matémoslo si se acerca mucho', idiotas", tuiteó el actor y comediante británico Ricky Gervais.

"Turismo... probando nuevamente que es dañino para la fauna silvestre", tuiteó el biólogo Adam Hart.

"Tal vez los viajes en cruceros de observación no deberían suceder, así los guardias de osos polares no serían necesarios para proteger a turistas embobados y los osos polares serían dejados en paz y no les dispararían para una fotografía", sugirió la genealogista Jane Roberts en Twitter.