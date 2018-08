Trump amenaza con cierre del gobierno si no se dan fondos para el muro y se aborda inmigración

Washington (CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con impulsar el cierre del gobierno antes de la próxima fecha límite para la asignación del presupuesto, en septiembre, si el Congreso no otorga fondos para un muro en la frontera con México ni cambia las leyes de inmigración.

"Estaría dispuesto a 'cerrar' el gobierno si los demócratas no nos dan los votos para Seguridad Fronteriza, ¡lo que incluye el Muro! Debemos deshacernos de la Lotería, Capturar & Liberar, etc. y finalmente ir hacia un sistema de inmigración ¡basado en el MÉRITO! ¡Necesitamos que grandes personas vengan a nuestro país!", tuiteó Trump el domingo.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

Trump ya había sugerido la posibilidad del cierre del gobierno dependiendo de la seguridad fronteriza y el tema inmigratorio, y el domingo el presidente hizo explícita su amenaza al decir que eso es lo que haría si el Congreso no aprueba fondos para su propuesta de muro, el cual él había prometido que México pagaría, y pone en marcha sus políticas de inmigración preferidas, además de la eliminación de la lotería de visas y la política de capturar y liberar (catch and release).

En mayo, Trump sugirió "cerrar el país durante un tiempo" si no conseguía su muro.

Donald Trump

"Ellos no quieren el muro, pero nosotros vamos a conseguir el muro, incluso si tenemos que pensar en cerrar el país por un tiempo", dijo Trump en esa ocasión.

La amenaza de cerrar el gobierno hecha por Trump el domingo también hizo eco de otra declaración suya hecha en febrero, cuando dijo "me encantaría ver un cierre" si el gobierno no aceptaba abordar el tema de la inmigración.

Al final, el Congreso aprobó en marzo un proyecto de ley de gasto que daba recursos al gobierno hasta septiembre. En aquel momento, Trump amenazó con vetar el acuerdo, pero eventualmente firmó el proyecto de ley aunque sin dejar de expresar su descontento con el Congreso.

"Le dije al Congreso que nunca volvería a firmar otro proyecto de ley como este", dijo Trump en marzo.