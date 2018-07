Expresidente Álvaro Uribe acusa al MI6 de Reino Unido y a Santos de "una treta" en su contra

(CNN Español) - El expresidente de Colombia Álvaro Uribe, a quien la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal en el caso de los supuestos falsos testigos, acusó al MI6, la inteligencia británica, de orquestar una "treta" contra él. Además, dijo que eran "amigos" del presidente saliente del país, Juan Manuel Santos.

En varias publicaciones en Twitter este miércoles, acusó a la Corte de "no querer investigar" supuestas "denuncias de que las grabaciones las hizo la agencia Británica MI5, amigos de Juan Manuel Santos. Autoridades extranjeras en una treta en mi contra", dijo. En otro tuit corrigió y dijo que se refería a la agencia MI6.

Corrijo Hay reiteradas denuncias de que las grabaciones las hizo la agencia Británica MI 6 amigos de Juán Manuel Santos. Autoridades extranjeras en una treta en mi contra

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 25, 2018

Uribe fue invitado por CNN en Español para ser entrevistado al aire al respecto, pero declinó dar declaraciones. En comentarios en Twitter, dijo que no atendería a ningún medio hasta que éstos revisen el expediente en su contra.

Espero que todos los medios de comunicación tengan acceso al expediente en mi contra, puedan corroborar que lo que he expresado es verdad y que no hay una sola prueba que me comprometa en delitos.

Y apenas hayan tenido tiempo para esa revisión los atenderé

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 26, 2018

El aún presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, negó las acusaciones en una entrevista en el programa "Hora 20" de Caracol Radio. "No tengo ni idea de esa aseveración", dijo el presidente. "No sé de dónde sale semejante cosa, es además un irrespeto con el gobierno británico", continuó. "Me parece bastante estrambótico que se diga semejante cosa", rió, mencionando que esa es la agencia en la que 'trabaja' James Bond.

Pese a estas declaraciones, sí que, al menos en el pasado, el Gobierno de Santos ha obtenido la colaboración de funcionarios de la inteligencia británica. En 2012, Santos confirmó la captura de "El Loco" Barrera, “el último de los grandes capos” y agradeció la colaboración de la CIA, de Venezuela y de servicios de inteligencia británicos (MI6) para lograr la detención.

CNN en Español trató de contactar con la embajada de Reino Unido en Colombia para que dieran comentarios al respecto, pero no obtuvo respuesta.

El caso de los falsos testigos

La Corte Suprema de Justicia explicó en un comunicado emitido este martes que tiene pruebas para abrir la investigación formal contra Uribe Vélez y otro congresista por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. De ahí que sean vinculados al proceso a través de la indagatoria. Según el alto tribunal, los dos señalados podrán conocer las evidencias y tener tiempo para preparar su defensa antes de dicha diligencia. Sin embargo, vale aclarar que eso no significa necesariamente que vaya a ir a juicio.

Uribe ha manifestado que hay un "ánimo persecutorio" por parte de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Mediante un comunicado textual y de video publicado en febrero de este año, el senador Uribe advirtió que “…Mantendré mi número telefónico, por el cual hablo todo. Seguiré en búsqueda de personas que me ayuden a esclarecer la verdad, a desvirtuar el ataque artero".

En febrero pasado, el alto tribunal anunció que el expresidente sería investigado por el caso, tras fallar a favor del senador Iván Cepeda en la batalla legal que mantenía con Uribe por supuestos falsos testigos. Y, en esa decisión, la corte también compulsó copias para investigar al expresidente.

En febrero de 2012, el exmandatario denunció al congresista Cepeda por considerar que "manipulaba testigos" y personas encarceladas de su gobierno —lo que se conoce como falsos testigos— para que estas lo involucrasen al él y a su hermano Santiago Uribe en actividades delictivas, además de una presunta relación con grupos paramilitares.

La denuncia del exmandatario se basaba en visitas del congresista a centros carcelarios en las que habría concretado testimonios contra el expresidente. Además, señala la existencia de una ONG presuntamente utilizada para pagar a los familiares de los testigos manipulados.

Según el fallo de la corte, esta "... no halló elementos de juicio que permitan concluir que las conductas inicialmente reprochadas se adecuen típicamente a uno de los delitos indicados en la denuncia", y que “… por el contrario, lo que se demostró es que el doctor Iván Cepeda Castro no abusó de sus funciones como congresista, no determinó a reclusos mediante sobornos para testificar falsamente en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez...".

La corte también señaló que "... a través de interceptaciones telefónicas, sorprendentemente evidenciaron una realidad muy diferente a la denunciada y, por lo mismo, a esta sala no le quedará alternativa distinta a la de compulsar copias para que se adelanten las correspondientes pesquisas...".

La corte se refiere a llamadas en las que el exmandatario habría consultado sobre la manipulación de testigos contra el congresista Iván Cepeda. El expresidente responde que nunca conversó con los declarantes.