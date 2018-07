Venezuela quita 5 ceros al bolívar: estos países también han eliminado ceros de sus monedas

(CNN Español) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles que su programa de recuperación y crecimiento económico para la prosperidad incluye quitar cinco ceros a la moneda del país, el bolívar, y anclar su valor al de la criptomoneda venezolana petro.

La medida entrará en vigor el próximo 20 de agosto, cuando se emitirá "el nuevo bolívar soberano", explicó el mandatario en un video difundido el jueves. En él, defendió la medida como método para "estabilizar la vida monetaria y financiera del país".

Este lunes se conoció que la inflación en Venezuela alcanzará el 1.000.000% a finales de este año, según lo revelaron las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Tan grave es la situación del país latinoamericano, que la entidad la comparó con lo que vivió Alemania en 1923, durante su periodo de hiperinflación después de la Primera Guerra Mundial.

"No me parece que [las medidas] sean las adecuadas", dijo Hugo Faría, profesor de Economía de la Universidad de Miami (Estados Unidos), en "Realidades en Contexto" de CNN en Español. "Si de verdad [Maduro] quiere a los venezolanos, ¿por qué no pone a circular en el país monedas duras?", se preguntó el experto, que puso como ejemplo la situación de Perú, en la que la moneda local convive con las monedas de otros países y así el banco central "no emite moneda en demasía", dijo.

"No es creíble lo que está haciendo", criticó, y pronosticó que la inflación continuará subiendo. Dijo que la decisión fue "cosmética" y que "no apunta al problema central" que sufre el país.

La decisión de Maduro no es nueva: Venezuela ya la tomó en 2008 y otros países la han llevado a cabo antes. De hecho, en los últimos 100 años naciones han eliminado ceros de sus monedas en un total de 80 ocasiones, según un informe de 2016 del Centro en Economía y Finanzas de la Universidad Icesi (Cienfi).

La mayoría de los países que han eliminado ceros en su moneda pertenecen a Europa (el 36%), seguidos de Asia (21%), América (el 26%, principalmente América del Sur) y el resto son países de África, según el mencionado informe.

Argentina

Argentina ha quitado ceros a su moneda cuatro veces en su historia: la primera fue en 1970, cuando quitó dos ceros. Después en 1985 quitó cuatro ceros y, en 1985, tres ceros. La siguiente (y última) fue durante la importante crisis de principios de la década de los 90. En 1992 volvieron a quitar 4 ceros, según recuerda un informe de la Cámara de Comercio y Servicios de Argentina.

México

El país norteamericano tomó esta medida en diciembre de 1993 y eliminó tres ceros del peso mexicano, según el mencionado informe de Cienfi. La medida cumplió 25 años este 2018.

Brasil

Brasil ha eliminado ceros de su moneda en cinco ocasiones: la primera en 1967, cuando quitó tres ceros, y la última en 1993, cuando quitó otros tres, según los datos de Cienfi.

Chile

Dos han sido las ocasiones en la que el país sudamericano ha eliminado ceros de su moneda: la primera en 1960, que quitó tres ceros, y la segunda (y última) en 1975, cuando eliminó otros tres, explicó Cienfi.

Bolivia

Bolivia ha tomado esta decisión también en dos ocasiones: en 1963 eliminó tres ceros y, después, en 1987 quitó siete ceros, según el listado de Cienfi.

Uruguay

En 1975 fue la primera vez que Uruguay tomó esta decisión y eliminó tres ceros. Otra vez llevó a cabo esta medida: en 1993 quitó tres ceros, dijo Cienfi.

Perú

Perú es otro de los países que han tomado esta medida: lo ha hecho dos veces: en 1985, cuando quitó tres ceros, y en 1991, cuando eliminó seis, según este mismo informe.

Colombia

Colombia, país que comparte frontera con Venezuela, no ha eliminado ceros de su moneda en toda su historia, pero en la actualidad el Congreso debate implementar esta medida y suprimir tres ceros, a propuesta del propio Gobierno.

Alemania

Acabada la I Guerra Mundial, Alemania fue el primer país del mundo en reestructurar su moneda: en 1923 eliminó 12 ceros (récord hasta la fecha, solo igualado por Zimbabue en 2005, según Cienfi). Después lo hizo una vez más, también al acabar la guerra (en este caso, la IIGM): en 1948 quitó un cero a su moneda.