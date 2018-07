El contratiempo de Chris Froome con un policía en el Tour de Francia

(CNN) - La controversia y la confrontación continuaron en el Tour de Francia después de que el cuatro veces ganador Chris Froome estuvo involucrado en un contratiempo con un gendarme después del final de la etapa del miércoles.

MIRA: El colombiano Nairo Quintana gana la etapa 17 del Tour de Francia

Han surgido fotos del británico de 33 años, que descendía del Col de Portet después de la Etapa 17, siendo abordado por un gendarme y cayéndose de su bicicleta.

Usando una chaqueta de lluvia gris sobre el uniforme de su equipo Team Sky y montando su bicicleta de carrera con el número 1 en el marco, Froome intercambió palabras con el gendarme.

Había sido un día difícil para el campeón reinante que se tambaleó en la escalada final, permitiendo que el líder de la carrera Geraint Thomas extendiera su ventaja.

Con cuatro etapas restantes, el galés, que busca una primera victoria en el Grand Tour, lleva a su compañero Froome, que ahora es tercero, por dos minutos y 31 segundos.

El incidente ocurre dos días después de que el Tour, la carrera más prestigiosa de ciclismo, fue detenida temporalmente por manifestantes y los deportistas fueron inadvertidamente rociados con gases lacrimógenos.

MIRA: El Tour de Francia fue detenido temporalmente por manifestantes: los ciclistas se vieron afectados por gas lacrimógeno

Pedalear 60 km con la rótula rota

Mientras tanto, Philippe Gilbert ha publicado una imagen extraordinaria de hinchazón severa alrededor de su rodilla rota tras un accidente en la Etapa 16.

A pesar de caer estrepitosamente y volcar sobre un muro de piedra bajo en un barranco, el piloto de 36 años continuó por otros 60 kilómetros para completar la etapa.

Al publicar en Twitter el miércoles la impresionante foto escribió: "Cuando tienes una rótula rota y decides seguir durante otros 60 km".

Un escáner reveló que se había fracturado la rótula y que el belga ha sido descartado del Tour.